Cade dal trattore che si ribalta e batte la testa, trasportato in elicottero al Gemelli

RIETI - Incidente nel tardo pomeriggio a Montebuono. Un uomo di 62 anni - S.L. - le sue iniziali al ritorno dalla festa per San Benedetto, tradizionale appuntamento nel quale dalla mattina la gente a piedi o con mezzi propri (fuoristrada o trattori) raggiunge un piccolo eremo sul monte dedicato al santo secondo una antica tradizione, si è ribaltato col trattore su un tratto di strada in discesa. Da quanto si è appreso l’uomo non è rimasto schiacciato dal mezzo ma sbalzato e cadendo ha battuto la testa sul terreno.

I soccorsi. Immediati i soccorsi anche se la zona non è di facile accesso. Sono arrivati due elicotteri del 118 e una ambulanza. Uno è atterrato al campo sportivo, l’altro invece ha sorvolato la zona in attesa di calare una barella.

Intanto, due infermieri sono stati accompagnati sul luogo dell’incidente da un fuoristrada per poter stabilizzare il ferito sistemarlo sulla barella e poi trasferirlo presso il campo sportivo dove verrà caricato sull’altro elicottero per il definitivo trasporto all’ospedale Gemelli a Roma in codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Poggio Mirteto per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.