RIETI - Altra trasferta siciliana per la Zeus Npc, domenica c'è la sfida alla 2B Control Trapani, formazione che occupa la decima posizione in classifica: 5 le vittorie finora conquistate e un ottimo rendimento in trasferta con ben 3 colpi esterni realizzati dal team di Parente. Solo due le vittorie centrate tra le mura del PalaIlio: alla prima contro Treviglio e allo scadere con Casale.Compagine ambiziosa e costruita per competere in alto, Trapani è già intervenuta sul mercato: da Montegranaro è arrivato Matteo Palermo, playmaker già protagonista nel girone Ovest, mentre è ai titoli di coda l'avventura di Alessandro Amici. Con l'innesto di Palermo è cambiato anche l'assetto tattico dei siciliani: con l'ex Montegranaro in regia e Spizzichini nel ruolo di guardia, coach Parente opterà con Corbett da "3". Miglior terminale offensivo della 2B Control, con 20.5 punti di media è il vice capocannoniere del girone Ovest, l'altro americano è il rookie Goins, completa il quintetto l'esperto capitano Renzi. In panchina oltre all'esperto Mollora, cha da diversi anni veste la maglia della propria città, riconfermati anche Dosen e Nwohuocha. Completano il roster l'ex Rieti Bonacini e l'under Ceperano.