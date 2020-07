Rieti, TraMe presenta: “L’uomo tra arte e digitale. Memorie reatine e visioni future”

RIETI - “L’uomo tra arte e digitale. Memorie reatine e visioni future” è la mostra fotografica per riallacciare la memoria individuale a quella collettiva con il progresso tecnologico in campo sociale e culturale, oltreché artistico in città. Sarà inaugurata il 25 luglio, alle ore 11.30, presso il Museo Civico nel quadro del progetto TraMe - Tracce di Memoria, dell’agenzia The Uncommon Factory, a cura di Annalisa Ferraro e sostenuto dalla Regione Lazio e dai Fondi Fesr. L’esposizione prevederà il coinvolgimento diretto dei cittadini, invitati a condividere con la comunità le proprie fotografie storiche, per intraprendere insieme un percorso di riscoperta del passato di Rieti. Inoltre grazie alla collaborazione di Vincenzo Marsiglia, la città sarà proiettata in un presente avveniristico, assorbirà e restituirà in tempo reale il passaggio dei visitatori, attraverso alterazioni percettive e suggestive illusioni.

Una sperimentazione completamente nuova prenderà vita nel Museo Civico, il progetto TraMe porterà a Rieti gli Hololens 2, dispositivi per la realtà aumentata di ultima generazione attraverso cui i visitatori saranno immersi tra realtà e illusione, in cui sarà possibile veder coesistere oggetti tangibili ed elementi incorporei.

La raccolta e catalogazione permetterà il passaggio reale dalle “tracce di memoria” personali alla “storia pubblica” attuale.

Storie di moda e di costume, la vita scolastica e gli anni del “boom”, la mostra porterà negli spazi dell’Atelier Racconti contemporanei uno spaccato della vita reatina. L’opera artistica tramita così i ricordi privati, custoditi nelle case degli abitanti, in realtà collettiva e condivisa. La storia di Rieti sarà raccontata attraverso piccoli scorci e personali sguardi delle diverse generazioni che l’hanno vissuta, alimentando il senso di appartenenza alla comunità con la volontà di contribuire alla progettazione del futuro della città e alla valorizzazione del territorio.

Foto e opere, queste saranno le protagoniste dell’esposizione. Vincenzo Marsiglia infatti affiancherà alla storia visiva e palpabile, la sperimentazione digitale. I volti dei visitatori saranno rielaborati creando un’esposizione in evoluzione, in questo modo il presente sarà tangibile nell’arte e il futuro aprirà la strada al passato. Ma c’è di più, i reatini diventeranno i protagonisti non solo dei ritratti fotografici esposti ma anche delle opere d’arte interattive installate negli spazi dell’Atelier. Opere partecipate, quindi, quelle realizzate da Marsiglia, pensate per coinvolgere i fruitori in un excursus narrativo colmo di connessioni e rimandi, che si creano tra ciò che è ed è stato nel substrato sociale e culturale e ciò che è in gestazione per il futuro.

L'artista

Vincenzo Marsiglia nasce nel 1972 a Belvedere Marittimo (CS). Le sue opere si sviluppano partendo da una stella a quattro punte che diventa nel tempo il suo carattere distintivo, vero e proprio “logo” dell’artista. La composizione delle opere diventa quasi un’operazione ossessiva che genera elementi in cui questo simbolo si unisce al tessuto, al feltro, alle paillettes e alla ceramica, in un gioco il cui ritmo e la forma, rigorosi ed equilibrati, rimandano alla lezione dei maestri dell’astrattismo e del minimalismo. Nell’ultima serie di lavori l’artista ricorre, invece, a strumenti tecnologici che si uniscono alla pittoricità segnica caratteristica della precedente fase di ricerca. Si ritrova in questi lavori tanto una contemporaneità legata ai nuovi strumenti di comunicazione, ormai abituali nella quotidianità, quanto il desiderio di non far sopraggiungere un oggetto concreto, finito e determinato, ma un’opera mutevole e transitoria che, proprio con l’interazione del pubblico, trova il suo compimento nel processo di relazione e mutazione che porta, anche, ad una riduzione della distanza tra l’oggetto artistico e il suo fruitore.

La mostra sarà visitabile dal 25 luglio fino al 9 settembre 2020

Dal martedì al giovedì 8.30 - 13.30

Dal venerdì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30

Lunedì e festivi chiuso

Ingresso gratuito

I visitatori sono pregati di indossare la mascherina per tutta la permanenza nella struttura e di mantenere la distanza di sicurezza con gli altri visitatori e il personale del museo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA