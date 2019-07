RIETI - Tanto traffico, nessun piano. Ed ecco che si finisce nella giungla d’asfalto reatina, fatta di strade senza regole dove vige la legge del più forte, ovvero del dirigente, tecnico o amministratore di turno che si alza e decide come e quando modificare sensi di marcia, parcheggi e divieti.



Sintesi estrema di quello che avviene in una città dove, come ricorda anche l’associazione Nome Officina Politica, manca ancora il Piano urbano del traffico, per la cronaca ancora fermo agli anni Novanta.



