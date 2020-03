© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La "quarantena" ha coinvolto e stravolto i piani di tutti da inizio marzo, al pari del coronavirus che in questi giorni nel reatino inizia ad avere i suoi effetti più pesanti. Ma il tempo sospeso in cui siamo immersi impone uno sforzo straordinario, ripensare spazi e appuntamenti del nostro calendario personale e collettivo. Il progetto TraMe – Tracce di Memoria , in questo senso, è un'occasione per riappropriarci della storia del nostro territorio, insieme, attraverso un percorso fotografico collettivo e digitale promosso dal team di The Uncommon Factory. Sul solco della campagna social #iorestocasa, accogliendo l’invito del Ministro Franceschini a incrementare la diffusione di contenuti culturali tramite i canali web e social, il gruppo di lavoro propone in versione digital alcune attività previste per continuare a dialogare con gli abitanti di Rieti, sfruttando al meglio il tempo che l'isolamento permette di spendere on line.Creare occasioni di confronto, approfondimento e scambio, offrendo stimoli, svaghi e spunti di riflessione è l'obiettivo da raggiungere attraverso tre attività:- Condivisione dei ricordi che legano ogni abitante a Rieti e alla sua storia.La raccolta fotografica, legata all’iniziativa L’uomo tra arte e digitale, prevista per il mese di marzo, non risulta al momento compatibile con le disposizioni del Governo. Tuttavia tutti i cittadini che vorranno condividere con la comunità le proprie fotografie storiche potranno partecipare provvedendo autonomamente alla digitalizzazione delle immagini e potranno inviarle tramite il modulo digitale disponibile all’indirizzo www.tra-me.com/l-uomo-tra-arte-e-digitale/. Sui social si ricucirà poi il filo dei ricordi collettivi, composito degli sguardi e delle memorie delle diverse generazioni che hanno vissuto la città, accrescendo il senso di appartenenza alla comunità.Le fotografie selezionate saranno esposte, insieme ai ricordi condivisi dai reatini, durante la mostra L’uomo tra arte e digitale. Memorie reatine e visioni future, a cura di Annalisa Ferraro.- Summer School Il Dialogo della Conoscenza, pensata per essere realizzata in loco durante il mese di luglio, sarà rimodulata in versione e-learning, per offrire la possibilità a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi di seguire le lezioni online, attraverso la realizzazione di un webinar gratuito. Il corso sarà tenuto dal fotografo Filippo Tommasoli che introdurrà gli studenti ai principi, alle tecniche, alla produzione e post-produzione delle immagini fotografiche digitali, sviluppandone le capacità espressive, insegnando loro ad osservare il mondo da prospettive soggettive e a rappresentarle secondo una propria cifra stilistica. Ai ragazzi sarà chiesto di esercitarsi negli spazi intimi della propria abitazione, nel luogo in cui stanno trascorrendo la loro quarantena, invitandoli a cogliere il valore di ciò che li circonda.Nel mese di luglio, se la situazione sanitaria lo permetterà, il corso sarà completato con una sessione dedicata all’esplorazione del territorio. La mostra, che vedrà come protagonisti gli studenti del corso, si arricchirà di nuovi contenuti, racconterà da un lato l’attuale contesto in cui viviamo, l’isolamento forzato che sta inevitabilmente modificando la quotidianità, dall’altro la riacquisizione della libertà e la riscoperta del territorio.- Presentazione degli artisti che collaboreranno alla realizzazione delle attività di TraMe. Attraverso brevi clip e interviste potrà svilupparsi un dialogo tra artisti e cittadini. Il team di TraMe spera in questo modo di accorciare la distanza tra l’artista e il fruitore, di stimolare l’interesse delle persone, in attesa che le attività possano riprendere in loco e le opere realizzate possano essere fruite dal vivo con maggiore consapevolezza.