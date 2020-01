© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica si torna in campo, per la Zeus Npc c'è la trasferta sul campo della Bertram Tortona, formazione appaiata in classifica ai reatini con 16 punti. La gara posticipata alle 20.30, metterà di fronte due compagini con lo stesso identico rendimento: sei vittorie a testa tra le mura amiche e solo due successi esterni.Per il team di Ramondino, che a dicembre tra le rotazioni ha aggiunto Andrea Casella visto lo stop di Formenti, c'è da riscattare il pesante ko di Bergamo: 89-65 il finale del PalaAgnelli, con i piemontesi mai in partita e Bergarmo che è riuscita ad interrompere una striscia negativa di 11 partite.Se a Rieti c'è da tener d'occhio la situazione Brown (Lawrence sembra il candidato a sostituirlo), anche Tortona resta vigile sul mercato: infatti qualche rumors ha visto interessato Kenny Gaines (16.5 punti di media), la guardia americana approdata in estate a Tortona fino ad una settimana fa sembrava in bilico.Vere e proprie certezze il gruppo degli italiani su cui Ramondino ha costruito la squadra in estate: Tavernelli rientrato proprio nella sfida di Bergamo, Martini e De Laurentiis. Al PalaAgnelli non è stato della partita Rei Pullazzi, mentre è positivo finora il rendimento del lungo lettone Grazulis, micidiale dai 6.75, è un giocatore che in area sa farsi valere.isto l'infortunio di Tavernelli, è cresciuto il minutaggio di Bruno Mascolo: il play classe 96' ha risposto presente al carico di responsabilità che Ramondino gli ha affidato, ed è uno dei migliori assistman del girone. Completano il roster gli under Buffo, Cepic e Seck.