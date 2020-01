LA PARTITA

IL TABELLINO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La peggior Zeus Npc in formato trasferta: cade al PalaOltrepò dopo un primo tempo da horror, che ha visto la compagine di Rossi chiudere sotto di 21 lunghezze, 84-75 il finale. Cannon, se non assistito, non può bastare: l'ex Agrigento chiude con 31 punti, ma è tutto il resto che manca. Senza uno straniero, Passera che abbandona la nave troppo presto e Pastore non al top, complicano il piano partita di coach Rossi, che stasera non è andato proprio a buon fine. La reazione del secondo tempo per ripartire, ma anche stavolta l'amarezza è tanta: Rieti vede scavalcarsi anche da Tortona e un continuo mal di trasferta, dove a mancare ancora uno volta non è solo il risultato, ma anche la prestazione.Fuori Brown, Rossi propone l’insolita coppia Passera e Fumagalli per contrastare i piemontesi, che dopo pochi minuti mettono subito le mani avanti sul match firmando il primo vantaggio di 8-2. È De Laurentiis a sbloccare le marcature di un primo quarto di marca piemontese, dove per le file della Npc è Cannon a rialzare la testa. Produzione offensiva che aumenta grazie all’ingresso degli uomini della panchina: Filoni e Pastore danno energia ad una Npc, che non sembra in partita e chiude la prima frazione sotto 24-13.Il gioco da 3 punti di Zucca apre il secondo quarto, dove nella prima parte la Zeus tenta di ricucire lo strappo, ma è ancora Tortona a far voce grossa. La Bertram fa il parziale, i soli Passera e Cannon tentano una timida reazione, che non è nulla di fronte ad una Tortona che dilaga e scrive addirittura +20, con le squadre che vanno all’intervallo sul 48-27. L’obiettivo di salvare la faccia sfuma già in avvio di ripresa: Tortona dimostra subito di averne più, mentre l’attacco reatino resta lento e macchinoso, legato soltanto alle fiammate individuali di Cannon. L’uscita dal campo di Passera, per doppio antisportivo, complica i piani della Npc, che stavolta aggrappandosi al solito Cannon segna 29 punti nel terzo quarto e va alla penultima sirena sotto 69-56.Al via l’ultima frazione: la Zeus apre un mini parziale di 6-0, botta di fiducia e Ramondino ferma subito il gioco. Si torna in campo, Filoni sigla la tripla del meno 8 a sei minuti dal termine, immediata la replica di Gaines. Diminuisce lo scarto Zucca, due triple per il lungo sardo che segna anche il libero aggiuntivo. Match riaperto, nemmeno per sogno, Tortona entra nell’ultimo minuto sul +8 e vede lo striscione del traguardo: laBertram batte Rieti 84-75.Martini 11, Casella 2, Gaines 20, Grazulis 13, Tavernelli 7, Buffo, Mascolo 13, Seck, De Laurentiis 12, Cepic 6. All. RamondinoCannon 31, Stefanelli 15, Filoni 7, Fumagalli 2, Zucca 10, Nikolic ne, Mammoli ne, Passera 2, Pastore 2, Vildera 6. All. Rossi: Ursi, Centoza e Praticò.