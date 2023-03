Torri in Sabina, sabato si festeggia la Festa delle Donne

RIETI - Torri in Sabina “Festeggia la donna”. Questo il titolo che l’amministrazione comunale ha dato all’evento che si terrà nella giornata di sabato 11 marzo alle ore 16 in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne che si celebra in tutto il mondo l’8 marzo.

In questa giornata il Comune di Torri in Sabina ha il piacere di invitare la cittadinanza per “festeggiare” tutte le donne del territorio mettendone in risalto la memoria storica. Il programma si aprirá in Piazza Roma con l’arrivo del Gruppo delle Majorettes Life dance school e la Banda musicale di Torri in Sabina. Dopo i saluti del Sindaco Michele Concezzi i lavori proseguiranno con gli interventi di Tiziana Ciavardini giornalista, Settimio Bernocchi presidente ASP OperaPia, Elisabetta Bernetti presidente Andos Poggio Mirteto, Michela Tempobuono consigliera Andos Poggio Mirteto e Cda Asp Opera Pia, Paolo della Croce dell’associazione 100x100 Rocchette, Valentina Bertazzoli preside dell’Istituto Forum Novum e Valentina Ricottini consigliera comunale.

«In occasione di questa giornata - ha dichiarato il sindaco Concezzi - abbiamo voluto dedicare un incontro a tutte le donne del nostro territorio, in particolare a quelle donne che hanno fatto la storia della nostra comunità»”.

Il personaggio di spicco dell’evento sarà la sig.ra Angela Capulli in Rotili classe 1928, storica ostetrica di Torri in Sabina. La sig.ra Angela è stata uno dei punti di riferimento per gli abitanti torresi, abruzzese di nascita, ha trascorso gran parte della sua esistenza nel comune sabino e non esiste famiglia che non abbia condiviso con lei la gioia della nascita di un bambino o una bambina.

L’evento di sabato 11 marzo vedrà nel contempo, la realizzazione di opere artistiche da parte di Danilo Tocci di Oni Tattoo Art e di Lucia Mancini de La Boutique di Lucia. Verranno inoltre mostrati i tanti lavori fatti a mano realizzati dagli alunni dell’Istituto “Forum Novum” sul tema della donna. A seguire un rinfresco offerto dall’amministrazione comunale. Uno degli appuntamenti più emozionanti della giornata sarà la visita presso la Casa di Riposo ASP “Opera Pia” (nel rispetto del regolamento covid vigente) in cui verranno festeggiate le ospiti della struttura.