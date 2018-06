di Christian Diociaiuti

RIETI – È il Borgorose ad aggiudicarsi il Torneo degli Enti. Nel triangolare con Alba e Torrita, si impongono i ragazzi di Matteo Lancia. Questi i risultati del 35esimo Torneo degli Enti organizzato da Gianfranco Federici col sostegno del Salto Cicolano, dell’associazione Porta Cintia e della Confraternita Misericordia: Borgorose -Torrita Tiberina 2-0, Alba Sant'Elia-Torrita Tiberina 2-0, Borgorose-Alba Sant'Elia 2-1.



«Siamo campioni meritatamente – dice il tecnico del Borgorose, Lancia - ci siamo giocato questo torneo, davvero, come si dice ‘con il sangue agli occhi’: volevamo la vittoria a tutti i costi ed è stato così. Alla fine e direi anche meritatamente. La partita con Torrita Tiberina l'abbiamo controllata benissimo: avevo detto ai ragazzi di dare tutto perché ci saremmo potuti riposare solo grazie alla vittoria nella prima partita. Alla lunga è stato un fattore fondamentale, perché essendo gli unici a riposare e a non fare due gare di seguito, abbiamo potuto studiare bene l' Alba Sant'Elia e ricaricare appieno le batteria. Nella seconda partita, infatti, il nostro è stato un inizio arrembante, infatti siamo passati in vantaggio e abbiamo sbagliato anche un rigore che avrebbe chiuso la partita, ci siamo spaventati un po’ e abbiamo preso il pareggio su un bel calcio di punizione. Ma, come detto, la nostra voglia di vincere non aveva eguali e l'abbiamo portata a casa».



Poi la dedica: «Questa vittoria va alla società che è stata esemplare e che c'ha creduto, ai ragazzi che fino alla fine hanno tirato la carretta e al mio staff che ringrazio, perché senza di loro non avrei potuto festeggiare oggi».



La manifestazione ha ricordato, con i vari memorial-premio, Paolo Grifoni, Giacomo Ramacogi, Antonello Bonafaccia e Fabrizio Dionisi.

