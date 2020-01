RIETI - Si chiude con il tradizionale colpo d'occhio del PalaSojourner il " XV Torneo della Befana - XIII Memorial Sandro Cordoni", ennesima edizione record di un torneo che ha fatto registrare circa 2000 presenze nella 4 giorni di gare.



La finalissima dell'Under 15, vinta dai vice campioni d'Italia dell'Aurora Desio per 103 a 60 contro i padroni di casa della Npc Willie, restituisce al pubblico un torneo cresciuto dal punto di vista tecnico e che sa ancora regalare emozioni ai tanti appassionati. In tribuna anche la sindaca di Roma Virginia Raggi: il figlio Matteo ha giocato con la Uisp XVIII la fase finale nella categoria Aquilotti 2010.

Al termine dell'incontro, arriva il momento delle premiazioni e anche stavolta c'è spazio per tutti: lo storico speaker della manifestazione Lorenzo Cecchetelli scandisce i nomi delle 82 squadre e giù gli applausi. A premiare le squadre partecipanti e le migliori tre classificate ci hanno pensato: Roberto Donati ed Elisa Masotti del Comune di Rieti, il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli, l'Assesore allo Sport del Comune di Contigliano Enrico Stazi, il Consigliere Fabio Nobili della Provincia di Rieti, Silvia Bandi, Gianni Turina e Giuliano Ciccarelli. Del mondo dello sport, presenti invece: Gianluca "Dj" De Ambrosi, premiato dal comitato organizzativo, Chicco Cordoni, Tonino Olivieri della Fip, Franco Ciani della Npc e Luciano Pistolesi delegato del Coni.

Giosce Castel Fiorentino, prima negli Aquilotti 2009 ed Esordienti 2008, agli austriaci del Dobling Vienna il titolo nella categoria Aquilotti 2010. Al Nuovo Basket Aquilano dell'ex arbitro internazionale Roberto Nardecchia, la vittoria dell'Under 13, mentre come da pronostico sono le Stars Milano a trionfare nel femminile. Continua l'ottima tradizione tra il Torneo della Befana e l'Olimpia Roma, che si aggiudica il primo posto nell'Under 14, senza storia l'esito dell'Under 15: vince l'Aurora Desio, la miglior formazione della manifestazione.

Grande la soddisfazione degli organizzatori, che danno l'appuntamento al 2021: «Edizione da record, entuasiamo alle stelle e già pronti per il 2021, l'anno di "Rieti Città dello Sport, vorremmo fare un numero di squadre a tre cifre, fare quota 100, il sogno è quello oltre ad alzare il livello tecnico del torneo, che mano mano sta crescendo - ammette Stefano Chicchetti - Tutto questo ci porta con entusiasmo, abnegazione e passione ad andare avanti per il bene nostro sportivo cittadino ed economico. Portare a Rieti 1400 atleti, il seguito di tutti quanti i genitori in 4 giorni, è una cosa che ci riempie d'orgoglio e ci dà una grande responsabilità».

