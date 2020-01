RIETI - Tutto pronto per il gran finale del "XV Torneo della Befana - XIII Memorial Sandro Cordoni", questa mattina, 5 gennaio, le ultime gare della fase finale, poi spazio a verdetti.



Una volta terminati gli incroci, partirà il conto alla rovescia per l'atto finale del PalaSojourner, l'appuntamento per le squadre partecipanti è alle 15.00 con la finale dell'Under 15 e l'impianto reatino pronto a riempirsi con 3000 persone, ormai una tradizione del Torneo della Befana.

Intanto ieri si è giocato e non sono mancate di certo le emozioni sui diversi campi da gioco: negli Aquilotto 2010 vittorie per Uisp, Elite, Willie Cel. e Team Up, mentre negli Aquilotti 2009 è ancora dominio Olimpia Roma. Grande equilibrio negli Esordienti 2008, dove chiudono in testa Monterotondo, Willie Cel., C.Fiorentino, Ebk e Latina, mentre negli Under 13 è Castel Fiorentino a sorprendere tutti. Negli Under 14 continua il testa a testa tra Olimpia e Reggello, nel femminile le Stars Milano sono ancora imbattute e restano le favorite per la vittoria finale. Tutto da decifrare il torneo dell'Under 15: Desio sembra averne di più, Nuoro, Lugano e Progetto Roma le possibili outsider.

RISULTATI III GIORNATA

Aquilotti 2010

Uisp - Willie 16-8

Elite-Willie Ama. 18-6

Willie Cel. - At. Spoleto 18-6

Team Up - Vienna 6-18

Aquilotti 2009

Anzio - S.Saturnino 11-13

Pesaro - Team Up 13-11

Smg Latina - Olimpia Roma 8-16

Willie - Esquilino 14-10

Smg Latina - Anzio 8-16

C.Fiorentino - Willie 63-37

Futura-S.Saturnino 14-10

Team - Esquilino 14-10

Olimpia Roma - Pesaro 14-10

Esordienti 2008

Ebk - Soepa 37-18

Uisp - San Paolo 15-28

Willie - Latina 24-32

Nuoro - Palocco 52-20

Monterotondo - Perugia 38-30

Olimpia - Vienna 26-22

Willie Cel. - Alfa Omega 53-25

C.Fiorentino - Hsc 43-14

Firenze - Elite 33-28

Ebk - Uisp 35-24

Latina - San Paolo 42-33

Soepa - Willie Ama. 14-20

Monterotondo - Palocco 57-13

Perugia - Nuoro 34-15

Vienna-Hsc 32-38

Alfa Omega - Elite 38-27

Willie Celeste - Firenze 41-25

Under 13

Magic Chieti - Willie Ama 88-21

Stella Azzurra - C. Fiorentino B. 38-68

San Paolo - Willie Cel. 58-34

Pomezia - Mentana 43-51

Stella Azzurra - Willie Cel. 60-66

C.Fiorentino B. - San Paolo 61-36

L'Aquila - Desio 78-70

Vienna - C.Fiorentino G. 48-58

Sabina City - Mentana 35-24

Magic Chieti - Pomezia 73-31

Under 14

Olimpia - Mestre 77-30

Hsc - Romana 64-32

Progetto Roma - Vienna 58-47

La Foresta Rieti - Npc Willie 28-46

Tiber - Elite 77-34

Reggello - L'Aquila 80-46

Tiber - Npc Willie 54-44

Vienna - La Foresta 38-45

Hsc - Palocco 71-61

Mestre - Vienna 37-66

Romana - L'Aquila 60-43

Under 14 femminile

Uisp - Roseto 56-14

C.Fiorentino - Elite 47-42

Stars Milano - Terni 87-34

Npc Willie - Olimpia Frecce Romane 55-48

Under 15

Lugano - Npc Willie S 75-31

Nuoro - Progetto Roma 57-49

Npc Willie G - Fonte Nuova 82-34

Tiber - Uisp 72-33

Desio - Trapani 88-34

Olimpia Roma - Chieti 66-61

Progetto Roma - Blu Bk Spoleto 61-48

Nuoro - Lugano 52-64

Desio - Tiber 63-48

Trapani - Uisp 42-39

Fonte Nuova - Chieti 55-63

PROGRAMMA GIORNATA FINALE

Aquilotti 2010

Willie Ama - Willie ore 8.45 Ricci

Finale 3° - 4° ore 10.15 PalaWillie

Uisp - Elite ore 13.15 Ricci

Finale 1°-2° ore 13.30 PalaWillie

Aquilotti 2009

4A - 5B ore 8.45 PalaWillie

5A - 4B ore 10.15 Ricci

Finale 3° - 4° PalaWillie ore 11.30 PalaWillie

3A - 3B ore 11.45 Ricci

Finale 1° - 2° PalaWillie

Esordienti 2008

Ebk - San Paolo ore 9.00 Scientifico

Latina - Soepa ore 10.30 Scientifico

Finale 3° - 4° ore 11.45 PalaNpc

Uisp - Willie Ama ore 12.00 Scientifico

Finale 7° - 8° ore 12.15 PalaCordoni

Finale 1°- 2° ore 13.15 PalaCordoni

Monterotondo - Nuoro ore 13.30 Scientifico

Finale 5° - 6° ore 14.45 Ricci

Perugia - Palocco ore 15.00 Scientifico

Under 13

Pomezia - Sabina ore 8.30 PalaSojourner

San Paolo - Stella Azzurra ore 9.30 Gudini

Finale 3° - 4° ore PalaSojourner

Finale 7° - 8° PalaNpc

C. Fiorentino Blu - Willie Cel ore 11.15 Gudini

Finale 5° - 6° ore 12.15 Gudini

Magic Chieti - Mentana ore 13.00 Gudini

Finale 1° - 2° ore 15.00 PalaCordoni

Under 14

Finale 7° - 8° ore 8.45 Contigliano

Npc Willie - Elite ore 10.30 Contigliano

Finale 5° - 6° ore 12.15 Contigliano

Finale 3° - 4° ore 13.15 PalaNpc

Finale 1°- 2° ore 13.30 PalaSojourner

Tiber - La Foresta ore 14.00 Contigliano

Under 14 femminile

Finale 7° - 8° ore 10.30 PalaRufina

Finale 3° - 4° ore 12.15 PalaRufina

Finale 5° - 6° ore 14.00 PalaRufina

Finale 1° - 2° ore 15.00 PalaNpc

Under 15

Nuoro - Blu Bk Spoleto ore 8.30 PalaCordoni

Finale 7° - 8° ore 8.30 PalaNpc

Finale 5° - 6° ore 8.45 PalaRufina

Lugano - Progetto ore 10.15 PalaCordoni

Finale 3° - 4° ore 11.45 PalaSojourner

Finale 1° - 2° ore 15.30 PalaSojourner

