RIETI - Subito emozioni nella prima giornata del Torneo della Befana, quasi tutte le formazioni hanno scaldato i motori nelle sette categorie.



Negli Aquilotti 2010 doppio successo della compagine reatina Willie Celeste, così come Castel Fiorentino nel torneo riservato agli Aquilotti 2009. Ottima partenza anche per la Willie Celeste negli Esordienti 2008, mentre nel torneo degli Under 13 vittorie a valanga delle due compagini di Castel Fiorentino, oltre ai convincenti successi di Desio e San Paolo. Invece nella prima giornata dell’Under 14: larghi successi di Hsc, Reggello e Vienna, in serata invece è arrivato il successo di Mestre su La Foresta. Nell’Under 15 dominano Npc Willie Gold e Desio, bene anche Chieti, Trapani, Nuoro e Fonte Nuova. Nel femminile bella partenza per le reatine della Npc Willie, le toscane di Castel Fiorentino e le Stars Milano. Oggi un’altra giornata ricca di incontri, ben 57 le sfide, tutte decisive per il passaggio del turno.

RISULTATI, I GIORNATA

Aquilotti 2010

Willie Celeste - Willie 2011 18-6

Willie Amaranto - Spoleto 6-18

Willie 2011 - Team Up 6-18

Willie Celeste - Elite 16-8

Elite - Team Up 11-13

Aquilotti 2009

Willie - Futura 14-10

Team Up - Anzio 14-10

Futura - SMG Latina 14-10

C. Fiorentino - S. Saturnino 15-9

Bees Pesaro - Anzio 13-10

Team Up - C. Fiorentino 10-14

Esordienti 2008

Willie Cel. - Monterotondo 45-38

Elite - Willie Ama. 49-17

Monterotondo - Eurobasket 38-37

Vienna - Hsc 25-19

Willie Ama. - Alfa Omega 16-27

Eurobasket - Willie Celeste 12-45

C.Fiorentino - Perugia 68-13

Under 13

Willie Cel. - Mentana 61-49

Sabina - C. Fiorentino Blu 10-88

Mentana - C. Fiorentino Giallo 27-81

Willie Ama - San Paolo 6-80

Desio - Pomezia 99-22

Under 14

Hsc Palocco - NB Aquilano 81-50

Npc Willie - Reggello 39-62

Elite-Vienna 33-67

La Foresta Rieti - Leoncino Mestre 38-48

Under 14 Femminile

Npc Willie - Terni 50-47

Roseto - C. Fiorentino 30-87

Elite - Stars Milano 46-55

Under 15

NpcW Gold - Blu Bk Spoleto 90-54

NpcW Silver - Nuoro 38-55

Blu Bk Spoleto - Trapani 74-82

Fonte Nuova - NpcW Silver 76-34

Nuoro - Aurora Desio 37 - 108

Chieti - Lugano 75-60

PROGRAMMA II GIORNATA

Aquilotti 2010

Willie 2011 - Elite ore 10.45 Ricci

Team Up - Willie Cel. ore 14.00 Scientifico

Vienna - Willie Ama. ore 9.30 Ricci

Uisp - Atomika ore 12.15 Ricci

Uisp - Vienna ore 15.15 Ricci

Uisp - Willie Ama ore 19.00 Ricci

Aquilotti 2009

Pesaro - C.Fiorentino ore 8.30 Scientifico

S.Saturnino - Team Up ore 11.00 Scientifico

C.Fiorentino - Anzio ore 14.00 Ricci

Pesaro - S.Saturnino ore 16.30 Ricci

Olimpia Roma - Esquilino ore 9.45 Scientifico

Futura - Esquilino ore 12.15 Scientifico

Willie 2009 - Smg Latina ore 15.30 Scientifico

Olimpia Roma - Futura ore 17.00 Scientifico

Esquilino - Smg Latina ore 18.30 Scientifico

Willie 2009 - Olimpia Roma ore 19.45 Scientifico

Esordienti 2008

C. Fiorentino - Soepa ore 10.15 Gudini

Perugia - Soepa ore 14.30 Gudini

Uisp Roma - Palocco ore 12.00 PalaCordoni

Pino Dragons Firenze - Uisp Roma ore 16.00 Gudini

Pino Dragons Firenze - Palocco ore 19.15 Contigliano

San Paolo - Nuoro ore 8.45 PalaWillie

Olimpia Roma - San Paolo ore 12.00 PalaWillie

Olimpia Roma - Nuoro ore 14.45 Contigliano

Elite - Alfa Omega ore 14.15 PalaWillie

Latina Bk - Hsc ore 11.45 Gudini

Vienna - Latina Bk ore 17.30 Gudini

Under 13

Nb L'Aquila - Stella Azzurra ore 10.15 PalaWillie

Nb L'Aquila - Magic Chieti ore 16.00 PalaCordoni

Magic Chieti - Stella Azzurra ore 19.00 Gudini

Pomezia - C. Fiorentino Blu ore 8.45 Gudini

Sabina - Desio ore 9.00 Contigliano

Pomezia - Sabina ore 14.30 PalaCordoni

Desio - C.Fiorentino ore 16.00 PalaNpc

San Paolo - Vienna ore 14.00 PalaSojourner

Willie Celeste - C.Fiorentino Giallo ore 14.30 PalaNpc

Under 14

Hsc Palocco - Tiber ore 10.30 Contigliano

Tiber - Nb L'Aquila ore 17.45 PalaCordoni

Olimpia Roma - Elite ore 14.00 PalaRufina

Vienna - Olimpia Roma ore 17.45 Contigliano

Progetto Roma - Bk Club La Foresta ore 12.15 PalaSojourner

Progetto Roma - Leoncino Mestre ore 17.30 PalaWillie

Npc Willie - Romana ore 10.30 PalaSojourner

Romana - Reggello ore 16.00 Contigliano

Under 14 femminile

Npc Willie - C.Fiorentina ore 8.45 PalaRufina

Roseto - Terni ore 9.00 PalaNpc

Terni - C.Fiorentino ore 17.45 PalaRufina

Npc Willie - Roseto ore 17.45 PalaNpc

Under 15

Desio - NpcW Silver ore 8.45 PalaCordoni

Nuoro - Fonte Nuova ore 10.30 PalaRufina

Fonte Nuova - Desio ore 15.45 PalaSojourner

Olimpia Roma - Uisp ore 10.45 PalaNpc

Progetto Roma - Uisp ore 15.45 PalaWillie

Progetto Roma - Olimpio Roma ore 19.30 PalaCordoni

Chieti - Tiber ore 12.15 Contigliano

Tiber - Lugano ore 19.15 PalaWillie

NpcW Gold - Trapani ore 8.45 PalaSojourner

