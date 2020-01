Aquilotti 2010

RIETI - Al via la XV edizione del “Torneo della Befana - XIII Memorial Sandro Cordoni”, rassegna di basket giovanile con numeri da record, che riempirà la città di cestiti per tutta la settimana. Da stamattina in campo tutte le sei categorie: Aquilotti 2010 e 2009, Esordienti 2008, Under 13, Under 14 femminile e Under 15. Coinvolti 10 campi da gioco, tra Rieti, Cittaducale e Contigliano.Alla vigilia della partenza, l’organizzatore Stefano Cicchetti dice: «Siamo molto entusiasti delle richieste ricevute e non ci aspettavamo anche in questa edizione di aumentare di altre 22 compagini. Ci attendiamo come sempre una bella risposta dagli amanti della pallacanestro e li invito il giorno delle finali a riempire il PalaSojourner. Ringrazio tutti i volontari (saranno oltre 50, ndr), che ci supportano e senza i quali non riusciremo a fare nulla, e a tutta la mia famiglia». Ricchissimo il programma della I giornata, con ben 32 incontri da disputare nella giornata inaugurale.Willie Celeste - Willie 2011 ore 10.00 RicciWillie Amaranto - Spoleto ore 13.45 RicciWillie 2011 - Team Up ore 15.00 RicciWillie Celeste - Elite ore 16.15 RicciElite - Team Up ore 19.00 RicciWillie - Futura ore 14.30 GudiniTeam Up - Anzio ore 15.15 ScientificoFutura - SMG Latina ore 16.45 ScientificoC. Fiorentino - S. Saturnino ore 17.45 RicciBees Pesaro - Anzio ore 18.00 ScientificoTeam Up - C. Fiorentino ore 19.30 ScientificoWillie Cel. - Monterotondo ore 12.00 PalaWillieElite - Willie Ama. ore 14.00 PalaNpcMonterotondo - Eurobasket ore 15.30 GudiniVienna - Hsc ore 17.00 PalaNpcWillie Ama. - Alfa Omega ore 17.00 GudiniEurobasket - Willie Celeste ore 18.30 GudiniC.Fiorentino - Perugia ore 18.30 PalaWillieWillie Cel. - Mentana ore 12.45 PalaCordoniSabina - C. Fiorentino Blu ore 15.30 PalaWillieMentana - C. Fiorentino Giallo ore 17.00 PalaWillieWillie Ama - San Paolo ore 17.00 ContiglianoDesio - Pomezia ore 18.30 PalaNpcNpc Willie - Terni ore 14.00 PalaSojournerRoseto - C. Fiorentino ore 15.30 PalaCordoniElite - Stars Milano ore 18.30 PalaRufinaNpcW Gold - Nuoro ore 12.30 PalaSojournerNpcW Silver - Nuoro ore 15.00 ContiglianoBlu Bk Spoleto - Trapani ore 17.15 PalaCordoniFonte Nuova - NpcW Silver ore 18.30 ContiglianoNuoro - Aurora Desio ore 19.00 PalaCordoniChieti - Lugano ore 20.30 PalaWillie