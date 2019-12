Ultimo aggiornamento: 14:59

RIETI - Un'altra edizione record per il "XV Torneo della Befana - 13° Memorial Sandro Cordoni", presentato questa mattina, 23 dicembre, nella sala consiliare del Comune di Rieti. Anche nel 2020 sarà una quattro giorni con numeri da capogiro: 82 squadre, 2 società straniere (Austria e Svizzera), per la prima volta una formazione siciliana (Trapani) e una sarda (Nuoro) e 1.110 atleti a fare da cornice a un evento unico nel suo genere, con le strutture alberghiere prese d'assalto dal 2 al 5 gennaio.Sette le categorie al via, che si affronteranno in ben 10 campi da gioco, tra Rieti, Cittaducale e Contigliano, nelle 211 partite previste fino alla finalissima del PalaSojourner, dove saranno previste circa 3000 persone. Presenti istituzioni, organizzatori e atleti, che hanno ricevuto l'incoraggiamento e il saluto anche del sindaco Cicchetti e della Città di Rieti, attraverso le parole del consigliere Roberto Donati: «Complimenti all'organizzazione che ormai da 15 anni va avanti con numeri esponenziali, noi nelle nostre linee programmatiche abbiamo due obiettivi: la riqualificazione degli impianti sportivi e l'incremento delle manifestazioni sportive, che contribuiscano a incrementare il famoso turismo sportivo e il Torneo della Befana è il classico esempio che vogliamo stimolare e incentivare per la Città di Rieti, nel senso che questi numeri sono una risorsa. Quindi per noi è un dovere e un onore aiutare l'organizzazione in tutte le forme possibili».Presenti anche il consigliere provinciale Simone Fratini e l'assessore allo Sport di Contigliano Enrico Stazi, il delegato del Coni Luciano Pistolesi oltre al presidente della Npc Giuseppe Cattani: «Quello del Torneo della Befana è un ambiente bello e pulito, rispetto a quello che poi crescendo lo sport può diventare. Invito sempre i ragazzi che partecipano a queste manifestazioni a godersi questi momenti fino alla fine e pensare che lo sport sia sempre così. Purtroppo crescendo qualche cosa si perde, ma dobbiamo fare tutti in modo che si torni tutti a godersi lo sport in una maniera più sana, come la interpretano loro. Un invito anche ai genitori a essere più bravi dei ragazzi, perché è un grande segno di civiltà applaudire gli avversari - continua il numero uno della Npc - Tutti conoscono l'importanza del torneo: per noi come gruppo Npc ma anche per le istituzioni e per tutto il movimento cittadino. E' sempre più difficile, ma gli organizzatori nelle difficoltà riescono sempre a tirare fuori il meglio».Non solo sport e promozione del territorio per il Torneo della Befana, che ha confermato per il sesto anno consecutivo la collaborazione con il Progetto Alessandra, assieme all'Alcli Rieti, rappresentata questa mattina da Emilio Garofani.Tanto entusiasmo anche per l'app Enjore, piattaforme in cui ci saranno tutte le news della manifestazione. Applausi e attestati di stima per la macchina organizzativa composta da Stefano Cicchetti, Gianluca Tilli, Matteo Petrucci, Gianluca De Ambrosi, Chiara Sansoni e tanti altri collaboratori.Proprio Matteo Petrucci ha preso la parola al termine della conferenza: «La macchina è partita sei mesi fa, ma il torneo cresce anno dopo anno, quindi ci trova sempre a dover tenere un ritmo altissimo per organizzarlo al meglio. Siamo partiti 15 anni fa con un sogno, portare il torneo a questi livelli e siamo stati costretti anche a dire no a diverse società, perché limitati da impianti sportivi e strutture ricettive».