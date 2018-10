UNDER 19 REGIONALE

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE

La classifica:

RIETI – Si è conclusa anche la quinta giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e la terza giornata del campionato Under 19 provinciale. Nella categoria regionale, ritorno al successo per l’Alba Sant’Elia contro il Guidonia, mentre la Valle del Tevere, ancora a secco di vittorie, in virtù del ritiro di Città di Palombara, ha osservato un turno di riposo. Nella categoria provinciale, vittorie solo per Cantalice e Poggio Nativo, rispettivamente contro Brictense ed Equicola.Dopo le due sconfitte contro Tor Sapienza e Licenza, torna a vincere l’Alba Sant’Elia: al Gudini di Rieti è 2-1 ai danni del Guidonia. Per i reatini, decisive le reti di Laudati e Di Casimirro su calcio di rigore. Con questo successo, l’Alba sale a 6 punti in classifica. Danilo Renzi, tecnico Alba Sant’Elia: «Partita giocata a viso aperto. Nel primo tempo, occasioni per entrambe le squadre: la più clamorosa è stata senza dubbio un calcio di rigore per la mia squadra calciato fuori. Nella ripresa, siamo riusciti ad andare sul due a zero, ma abbiamo subito un gol in mischia a dieci dalla fine. Finale intenso, con la squadra ospite che ha cercato il pareggio con tutti i mezzi. Siamo però riusciti a resistere e abbiamo sprecato più volte l’occasione di segnare la terza rete. Voglio fare i complimenti ai ragazzi per l'ottima prova di carattere, in particolare va sottolineata la prestazione di coloro che in queste prime partite avevano avuto meno spazio».In virtù del ritiro di Città di Palombara, la Valle del Tevere, ancora a zero punti, ha osservato un turno di riposo. «Così faranno anche tutte le squadre che avrebbero dovuto ancora affrontare i romani – dichiara il segretario della Valle del Tevere, Enrico Nocelli – Ora è chiaro che con questo ritiro, essendo Palombara già automaticamente retrocessa, nel nostro girone, a fine campionato, scenderà nei provinciali solo un’altra squadra».Fiano Romano – Real Tuscolano 1-2; Riano – Eretum Monterotondo 2-4; Grifone Gialloverde – Lupa Frascati 1-0; Libertas Centocelle – Castelnuovese 6-3; Licenza – Polisportiva De Rossi 0-3; Tor Sapienza – Atletico Torrenova 3-1.Polisportiva De Rossi, Real Tuscolano 15; Tor Sapienza 12; Eretum Monterotondo, Atletico Torrenova 10; Grifone Gialloverde 9; Licenza, Libertas Centocelle 7; Riano, Fiano Romano, Alba Sant’Elia 6; Guidonia, Lupa Frascati 4; Castelnuovese 3; Valle del Tevere 0. Città di Palombara ritiratasi e retrocessa.Dopo il turno di riposo, torna in campo e vince il Cantalice: al termine del match contro la Brictense, è 3-0 per i padroni di casa. Per il Cantalice, decisive le reti di Orlando, Provaroni e Civic.Successo anche per Poggio Nativo: contro l’Equicola, i padroni di casa si impongono per 3-0 grazie alla rete di Ferrillo e alla doppietta di Fiorentini. Alexandro Zossolo (Poggio Nativo): «Gran bella partita e risultato giustissimo. Ottima prestazione di tutti i miei ragazzi, che si sono dimostrati corretti e sportivi». Commenta la gara anche Enrico Di Bartolomeo (Equicola): «Con diverse defezioni, abbiamo affrontato in trasferta una buona squadra. Partita non approcciata nel migliore dei modi, con un nostro giocatore che viene espulso anzitempo. In dieci abbiamo tenuto botta, ma il Poggio Nativo ha preso l'intera posta in palio. Testa, ora, al prossimo impegno».Pareggio per 1-1 tra Maglianese e Passo Corese. Per la squadra di casa, segna Pescetelli, mentre gli ospiti vanno in gol con Console.Battuta d’arresto per il Poggio Mirteto, che cade per 2-1 in casa del Real Monterotondo. Agli ospiti non basta la rete di Ferrari. Renzo Fois, tecnico Poggio Mirteto: «Non sono contento della partita dei miei ragazzi perché abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, in particolare a centrocampo, dove abbiamo regalato troppi palloni. Nonostante ciò, non abbiamo mai corso rischi estremi, le occasioni più nitide sono state create da noi. Al 24° del secondo tempo, su azione manovrata, siamo andati in vantaggio, nei minuti successivi abbiamo avuto più occasioni per chiudere la partita, ma gli errori si pagano e in 4 minuti abbiamo subito due gol, entrambi in contropiede. Spero che questo episodio serva da lezione per lavorare con più impegno e migliorare. Voglio, infine, rivolgere un complimento al direttore di gara, signor Turchetti, per l’ottimo arbitraggio del match».Interrotta al 45°del primo tempo, per impraticabilità del campo dovuta alla forte pioggia, la sfida tra Selci e 4 Strade. Il match è stato rinviato a data da destinarsi e sarà recuperato ripartendo dal primo minuto di gioco.Ritiro dal campionato per Amatrice. In virtù di ciò, oltre al Salto Cicolano (non in campo come da calendario), ha osservato il turno di riposo anche la Spes Poggio Fidoni.Real Monterotondo 9; Poggio Mirteto, Cantalice 6; Passo Corese 5; Poggio Nativo 4; Quattro Strade, Selci 3; Maglianese 1; Equicola (per il momento, meno 3 punti rispetto alla giornata precedente a causa di un preannuncio di reclamo da parte del Salto Cicolano, dopo il derby, giocato la scorsa settimana e vinto per 2-0 dall’Equicola), Spes Poggio Fidoni, Salto Cicolano, Brictense 0. Si è ritirata Amatrice.