RIETI - Ventiquattro anni dopo, Rieti-Ternana torna ad infiammare due piazze distanti appena 30 chilometri, oggi più "vicine" che mai, calcisticamente parlando. L'ultima volta, in campionato, finì 3-0 per le Fere al Liberati, 0-0 in uno Scopigno "old style" con una tribuna appena, mentre in Coppa Italia si registra un unico precedente, l'1-0 del 29 settembre 1940 deciso da Ostroman al viale Brin.Domani sera si riparte dallo Scopigno (ore 20,30 arbitro Fiero di Pistoia), con una qualificazione virtualmente in mano alla Ternana che dopo il 3-2 inferto all'Olbia, anche pareggiando o perdendo con meno di quattro gol di scarto, accederebbe al turno successivo. Ma in campo, c'è da scommettere, Mariani da una parte e Gallo dall'altra faranno un po' di pretattica, visto che sette giorni dopo Rieti e Ternana torneranno a sfidarsi, stavolta per la prima di campionato.Nel Rieti assente Diallo per squalifica, oltre a Zitelli e Arcaleni per infortunio, certo l'esordio di Aquilanti (che ha scelto la maglia numero 4), mentre la Ternana dovrebbe rinunciare all'ex di turno Onesti (affaticato) ritrovando però gente del calibro di Bergamelli, Palumbo e Marilungo che hanno scontato contro l'Olbia il turno di squalifica maturato lo scorso anno.«E' chiaro che questo aspetto influirà - ammette dal canto suo il tecnico del Rieti - però poi saranno le dinamiche di campo a decidere se scoprire o meno qualche carta in più. Noi vogliamo regalare ai nostri tifosi una serata da ricordare, che possa essere di buon auspicio in chiave-campionato».Quella di domani sarà la prima volta per tanti, compreso l'ultimo arrivato in casa Rieti, vale a dire Antonio Aquilanti, il difensore abruzzese che a detta dello stesso Mariani «sarà in campo dal primo minuto» esattamente come «Gondo e Gigli, assenti a Olbia per un problema fisico, ma completamente recuperati».Ma restando in tema mercato, se da una parte il tecnico dei reatini si augura che «tanto Gigli, quanto Gondo possano restare in amarantoceleste», non fa mistero del fatto che tra Kalombo e Paramatti sarà ballottaggio fino all'ultimo anche se in cuor suo Mariani li aspetta entrambi. «Sono due giocatori dalle caratteristiche tattiche diverse - spiega in conferenza stampa - Per il momento abbiamo a disposizione Paramatti e lavoriamo sugli aspetti tattici che lo potrebbero riguardare nel caso in cui dovesse diventare dei nostri, se arriverà Kalombo sappiamo che sfruttando le sue caratteristiche potremo metterci in campo in un modo diverso. Ma al di là di chi arriverà - dice Mariani - i ragazzi sono pronto ad adattarsi».(4-3-1-2): Pegorin; Tiraferri, Aquilanti, Gigli, Zanchi; Marchi, Palma, Guiebre; Tirelli; Gondo, Marcheggiani. Allenatore: Alberto Mariani.(4-3-3): Iannarilli; Nesta, Bergamelli (Saugher), Sini, Mammarella; Defendi, Proietti, Palumbo; Furlan; Vantaggiato, Marilungo. Allenatore: Fabio Gallo.: Fiero di Pistoia (Giuggioli di Grosseto e Castro di Livorno).GRUPPO A: Renate-Como (domani ore 20) riposa Gozzano;GRUPPO B: Albinoleffe-Lecco (domani ore 18) riposa Giana Erminio;GRUPPO C: Reggio Audace-Juventus U23 (domani ore 18,30) riposa Pergolettese;GRUPPO D: Pianese-Pistoiese (oggi ore 17,30) riposa: Pontedera;GRUPPO E: Vis Pesaro-Rimini (domani ore 20,30) riposa: Cesena;GRUPPO F: Virtus Verona-Arzignano Chiampo (domani ore 17,30) riposa: Modena;GRUPPO G: Teramo-Gubbio (domani ore 20,30) riposa: AJ Fano;GRUPPO I: Avellino-Bri (domani ore 17,30) riposa Pagganese;GRUPPO L: Sicula Leonzio-Vibonese (domani ore 17,30);GRUPPO M: Bisceglie-Picerno (21/08 ore 17);