RIETI - Domenica la Zeus Npc farà visita ad una vera e propria big di questo campionato: la Reale Mutua Torino, capolista del girone Ovest, sta dimostrando di aver tutte le carte in regola per tentare il salto nel massimo campionato. Ieri sera, 6 febbraio, però è arrivata una battuta d’arresto, dopo 7 successi consecutivi, Torino si è fermata al PalaBarbuto: con Napoli la Reale ha incassato la settima sconfitta stagionale, di fronte ad una Gevi che in una partita fisica ha tenuto Torino a 57 punti (segnandone 64), per una formazione in grado di andare spesso oltre gli 80.All’andata Rieti trionfò al termine di una bella partita, dove Cavina dovette fare a meno di un asso nella manica come Diop, altro elemento di spicco di una formazione ben costruita in estate e che sta uscendo fuori, e che può contare su uno dei reparti lunghi più forti del girone.In regia a dettare i ritmi c’è Cappelletti, la coppia di americani Marks-Pinkins, viaggiano entrambi a 16 punti di media, che ben si equilibra con l’esplosività e il talento di capitan Alibegovic, altra macchina da guerra del sodalizio di Cavina, con 15 punti di media. In panchina c’è praticamente un altro quintetto: Traini, l’esperto Bushati, ultimo arrivato, l’energia dell’ex Toscano e il centro di lungo corso Luca Campani. Di qualità anche il pacchetto under: oltre al già citato Diop, notevole l’impatto dei prospetti Ianuale, Cassar e Jakimovski.