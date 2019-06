© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Buttarsi a tutta velocità in sella ad una bici lungo piste da sci con salti, slalom tra alberi e tanta adrenalina. La vita del due volte campione del mondo di FourCross Tomáš Slavík è praticamente così.E' il fenomeno ceco il primo grande ospite della quarta edizione del Rieti Sport Festival. Sul palco insieme a Stefano Meloccaro, volto Sky, Slavík ha raccontato la sua vita sportiva: «Il mio è uno sport molto pericoloso, ma che lascia grande adrenalina - ha detto - ho circa trentacinque gare a stagione e mi alleno quattro volte al giorno».Arrivato da due giorni in città, Slavík ha parlato anche di Rieti: «Città molto bella, è bello vedere tanta gente e fare eventi come questo. Portare avanti i valori dello sport nell'epoca dei cellulari e dei social media è fondamentale. Altre passioni oltre al mio sport? Il carp fishing, mi rilassa, ma come potete immaginare sono dipendente dall'adrenalina».Intanto, si lavora per provare ad organizzare, nei prossimi anni, un circuito a Rieti. Prima dei saluti la premiazione da parte del consigliere con delega allo Sport Roberto Donati. Ora l'attesa è tutta per Maria Grazia Cucinotta: l'attrice è attesa tra poco sul palco.