TolfAmatrice, il 25 luglio giornata per bambini ad Amatrice con Tolfarte Kids

Mercoledì 21 Luglio 2021, 13:14

RIETI - Dai Monti della Tolfa ad Amatrice. Il 25 luglio la magia del Festival Internazionale dell'Arte di Strada e dell'Artigianato Artistico "Tolfarte" sbarca ad Amatrice con una giornata interamente dedicata ai bambini che prevede spettacoli, laboratori e attività creative ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

L’ Associazione di Promozione Sociale “Amatrice l’Alba dei Piccoli Passi” e l'Associazione di Promozione Sociale “Tolfarte”, che da 17 anni organizza presso il Comune di Tolfa (borgo della Provincia di Roma) l'omonimo Festival, si sono unite, infatti, per la prima volta, in una collaborazione solidale e volontaria che nasce con l'obiettivo di organizzare, nel Comune di Amatrice, un evento unico e divertente per tutti i bambini e i ragazzi residenti nel Comune e per tutti i piccoli visitatori che vorranno partecipare.

Da qui l'idea di replicare ai piedi dei Monti della Laga la manifestazione 'Tolfarte Kids', minifestival di arte di strada che ogni anno si svolge nell’ambito del Festival Tolfarte. Le attività e gli spettacoli saranno realizzati dalle 10 alle 20, nelle adiacenze del Centro Commerciale Il Triangolo, del Centro Commerciale Il Corso e del Piazzale Ex Anpas.

La programmazione si aprirà alle 10:00 con un Laboratorio di Lego a cura dell’APS Amatrice l’Alba dei Piccoli Passi, un Laboratorio di costruzione di Farfalle, ideato dalla Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni e un’attività dal titolo “Danza in Fiaba”, guidata dall’attrice Daniela Barra, che porterà i bambini nel mondo dei racconti e dei suoi africani. Mago Lapone chiuderà la mattinata con lo spettacolo “MilleBolleBlues”, creato e ideato da questo famoso clown per diffondere nell’aria la leggerezza e la magia di tante bolle di sapone colorate.

Nel pomeriggio, dopo una grande parata degli artisti guidata dalla sfilata di bici d’epoca della Compagnia Amilcare Polpacci e F.lli., il Piazzale ex Anpas sarà allestito con i tradizionali giochi di legno del Ludobus di Officine Sinergiche e ospiterà due Laboratori di Percussioni con Andrea Di Pierro, che si concluderanno con una sfilata dei piccoli partecipanti trasformati in una vera street band.

Presso il Centro Commerciale Il Corso, la Compagnia Polpacci porterà in scena 4 esilaranti spettacoli di Arte di Strada, mentre il Centro Commerciale Il Triangolo sarà trasformato in una vera e propria Scuola di Circo, dove i bambini saranno condotti da Ameté Pierozzi a cimentarsi nella giocoleria e nelle piccole acrobazie caratteristiche del circo.

Tolfarte è un evento supportato da Regione Lazio, Comune di Tolfa, Enel e Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, con la Direzione Artistica delle Scuderie Martelive: in questa prima edizione amatriciana, ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Amatrice, il sostegno della Pro Loco, del Consorzio fra Aziende su Strada Amatrice e dell’Associazione Commercianti, oltre alla preziosa collaborazione dell’Associazione di Promozione Sociale Amatrice l’Alba dei Piccoli Passi, con cui l’evento è stato ideato e realizzato, e della Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni.

Per informazioni, www.tolfarte.it - www.facebook.com/TolfArte.