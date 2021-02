Il Rieti non punge, il Tolentino lo punisce: i marchigiani vincono 1-0, rete contestata, Orchi espulso

RIETI - Il Rieti perde anche la gara di ritorno col Tolentino: in terra marchigiana termina 1-0. Succede tutto nei minuti finali, la formazione cremisi passa in vantaggio, Orchi viene espulso per proteste. Gli amarantocelesti, che non vincono dal 20 gennaio (4 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime sette gare) cedono una posizione, ora sono ottavi a 26 punti con una gara da recuperare. Il problema resta soprattutto l'attacco, troppo sterile.

Il match

Al “Della Vittoria” Di Tolentino, Campolo incontra il mister reatino dei marchigiani Andrea Mosconi e il preparatore atletico nonché suo fratello Antonio. Sfida particolare per i due nativi di Contigliano. Tra le fila reatine, capitan Tirelli torna titolare.

Nel corso del primo tempo è il pressing delle due compagini a fare da protagonista. Le squadre non si lasciano possibilità di respiro e il gioco risulta essere poco fluido. Qualche occasione in più per il Tolentino su un Rieti che si sveglia nel finale: allo scadere del 45’ Marchi prova dal limite, su ribattuta di Dupuis, Orchi trova la rete che però è prontamente annullata per fuorigioco del centrocampista amarantoceleste.

La ripresa prosegue sulla falsariga del primo tempo: poche le occasioni da parte delle due formazioni. Entrano Prandelli, Montesi e Falilò ma il gol resta un miraggio. Al 40’ arriva lo svantaggio per gli amarantocelesti: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Tortelli porta in vantaggio il Tolentino. Rete contestata dagli amarantocelesti per un sospetto tocco di spalla del giocatore marchigiano. Oltre il danno anche la beffa, al 44’ rosso diretto per Alessandro Orchi per proteste. Nel finale dentro anche Francesco Mattei.

Il tabellino

Tolentino (3-5-2): Dupuis 6; Labriola 6, Bonacchi 6,5, Zrankeon 6; Laborie 6,5, Conti 6, Tortelli 6, Ruci 6,5 (17’st Capezzani s.v.), Ruggeri 6; Minella 5 (38’st Cicconetti s.v.), Severini 6,5 (39’st Tizi). A disp.: Governali, Stefoni, Strano, Pagliari, Rozzi, Lepri, Tizi. All. Mosconi 6.

Rieti (3-5-2): Saglietti 6; Gualtieri 6 (30’ st Montesi s.v.), Scognamiglio 6, Giannetti 6; Brumat 6, Marchi 6 (47’ st Mattei sv), Orchi 6,5, Tirelli 5,5 (27’ st Falilò sv), Zona 6; Tommasone 5 (1’ st Galvanio 6), Signate 5 (27’ st Prandelli sv). A disp.: Scaramuzzino, Nobile, Sadek, Vari. All. Campolo 6.

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia 5,5 (Mambelli-Girgenti).

Marcatori: 41’ st Tortelli.

Note: gara a porte chiuse. Al 45’ st espulso Orchi (RI) per proteste. Ammoniti: Ruci, Ruggeri, Zrankeon, Conti, Capezzani (T), Tirelli, Gualtieri, Marchi, Giannetti (R). Angoli: 6-0. Recupero: 0’ pt, 4’ st

Ultimo aggiornamento: 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA