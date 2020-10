Tolentino cinico, Rieti ko: al Gudini vincono i marchigiani 2-0. Traversa di Tirelli

RIETI - Con un gol per tempo, il Tolentino di Andrea Mosconi sbanca il Gudini e costringe il Rieti alla resa. Il 2-0 finale però, sembra una punizione fin troppo severa per la squadra di Stefano Campolo, punita da una disattenzione difensiva sul gol di Ruci e beffata dalla traiettoria imprendibile di Capezzani in occasione del raddoppio. Rieti anche sfortunato: per ben due volte Tirelli su punizione poteva trovare il gol, ma prima l'incrocio dei pali, poi la prodezza di Governali gli negano la gioia del gol. Squadra ancora con le polveri bagnate e col dubbio-Marchi, il cui ingaggio potrebbe portare una ventata di qualità e propensione offensiva decisiva. A fine gara vertice societario proprio per decidere il da farsi: il Fiuggi resta in agguato, ma Marchi vorrebbe solo il Rieti.

Il tabellino

Rieti (3-5-2): Saglietti 6; Orchi 6, G. Padovani s.v. (15' Gualtieri 6), Montesi 6 (80' Mattei s.v.); Galvanio 5 (67' Tiraferri 5,5), De Fato 5,5 (67' Scognamiglio 6), Tirelli 7, Esposito 5 (46' Vari 5,5), Zona 6; Fioretti 5,5, Elefante 6. A disp.: Rosati, Martinelli, Mingione, Nobile. All.: Campolo 6.

Tolentino (4-4-2): Governali 6; Zrankeon 6, Bonacchi 6, Strano 6,5, Tortelli 6; Laborie 6, Ruci 6,5 (89' Cicconetti s.v.), Pagliari 6, Capezzani 6,5 (82' Tizi s.v.); E. Padovani 5,5 (93' Niane s.v.), Severini 6 (80' Pierfederici s.v.). A disp. : Dupis, Ferri, Cifani, Niane, Ruggero, Pagliari. All.: Mosconi 6,5.

Arbitro: Cappai di Cagliari 6 (Dell'Isola e Aietta).

Marcatori: 24' Ruci, 78' Capezzani

Note: ammoniti: Montesi, Ferretti, Orchi (R), Pagliari, Capezzani, Governali, Strano (T). Angoli: 6-4. Recupero: 1' pt, 5' st.

