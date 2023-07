Ss Amatrice Rieti ufficializza il primo colpo, ingaggiato Tiziano Tiraferri: «Orgoglio e soddisfazione»

RIETI - Il primo nome della SS Amatrice Rieti è un volto ormai noto al calcio reatino. Anzi, diciamo che è un reatino d'adozione: Tiziano Tiraferri è il primo acquisto ad essere comunicato dalla società del presidente Tito Capriccioli.

Dopo la parentesi in Terza categoria con i colori della Nuova Rieti Calcio, torna in una categoria più idonea alla sua caratura. Terzino di spinta che può fare entrambe le fasce.

Tiraferri è nato a Roma il 12 agosto 1997, inizia il suo percorso da giocatore con la Sporting Tanas Casalotti per poi passare alla Tor Tre Teste.Successivamente Football Club Rieti, Castidias e nell’ultima stagione capitano della Nuova Rieti Calcio.

Le dichiarazioni

«Sono felice di iniziare questa nuova avventura. Ringrazio il ds Di Loreto, il Presidente Tito Capriccioli per l’opportunità che mi hanno dato: non vedo l’ora di iniziare. Poter tornare in un campionato importante come l’Eccellenza è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Ci vediamo allo stadio».