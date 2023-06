Tiziano Ferro nel concerto di Napoli ricorda Martina Ventura, la ragazza reatina morta domenica a Roma

RIETI - Il cantautore era stato avvertito, e così il suo staff. E Tiziano Ferro è stato di parola. Durante il suo concerto in programma stasera allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli ha tributato un saluto alla famiglia di Martina Ventura, la ragazza reatina morta in un incidente stradale di ritorno dal suo concerto romano.



Tiziano Ferro è tornato ad esibirsi stasera nella data partenopea dopo l'ultima tappa di sabato scorso allo Stadio Olimpico di Roma. Informato della tragedia che ha coinvolto una sua fan, non ha mancato di far arrivare un messaggio di conforto alla famiglia Ventura.