RIETI - L’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus non ha risparmiato nessun abito della struttura sociale del paese: economia, quotidianità, sport e molto altro. Colpito in tutti e tre gli ambiti è Tito Capriccioli, attuale presidente dell’Amatrice. Proprio ad Amatrice, Capriccioli vive con la sua famiglia: moglie e tre figli ed è impegnato nella sua azienda di materiali edili, un settore fermo come tanti altri.«Da quando c’è stato il blocco totale delle attività, per quanto riguarda il mio settore si è quasi azzerato il discorso delle costruzioni. Ci sono delle difficoltà soprattutto per quanto riguarda il credito. Le imprese non hanno incassato quello che dovevano incassare e gli aiuti che dovevano arrivare o stanno arrivando, probabilmente non basteranno neanche per pagare le tasse. Questo è solo un aiuto “momentaneo” perché è un prestito che poi si dovrà ridare. Sostanzialmente chi usufruirà dell’aiuto sarà, sotto un certo punto di vista, più penalizzato perché si aggiunge un debito su altri debiti».«La nostra attività è aperta soltanto per i beni di prima necessità. Anche se non sono fermo in realtà il lavoro non c’è, il 90% dei nostri ricavi arrivano dalle imprese edili. Oltre a tutto ciò ad Amatrice come ben si sa la situazione a causa del sisma è ancora più complessa».«Sono una persona ottimista di natuira ma c'è bisogno di fatti. Stiamo entrando nel quarto anno dopo il sisma e purtroppo la ricostruzione pubblica è ferma mentre per quella privata forse arriviamo al 5%. Poi si aggiunge questo maledetto virus. Amatrice fortunatamente non è stata colpita direttamente ma risentiamo delle restrizioni che sono state adottate».«Purtroppo la nostra situazione è aggravata da questa emergenza. La maggior parte delle persone vivono all’interno delle casette e l’umore è a terra. L'oggi preoccupa, ma il futuro ancora di più».«Credo non ci sia la possibilità di riprendere il campionato in condizioni adatte al momento, non ci sono le strutture e tanto altro. Credo che non si riprenderà e tutto finirà così, non so se verrà congelato per poi riprendere a settembre o quali altre manovre verranno messe in atto. Non è sicuro che poi a settembre si possa ripartite. Il calcio coinvolge molte persone. È tutto molto complicato».«Noi avevamo una situazione di classifica precaria però nelle ultime gare stavamo riprendendo il passo, fondamentalmente il nostro campionato stava iniziando ad essere positivo. Ma questo non è il problema principale, quello che verrà lo prenderemo».“Fortunatamente prima del sisma avevo una casa in costruzione, l’ho ultimata e ora vivo qui, sotto questo lato sono fortunato, la casa è di mia proprietà. Durante la mattinata sbrigo quelle cose che ho da fare a lavoro poi sono a casa con i miei tre figli: Eleonora ha 15 anni e fa il liceo, Emanuele che ne ha 13 fa le medie, e la più piccola vittoria che ne ha 7. A casa mi trovo da fare anche se non sono un uomo che fa lavori impegnativi (ride)».