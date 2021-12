Serie D: Tirelli non è partito per Gavorrano, il Rieti in campo senza il suo capitano. I motivi

RIETI - Fabrizio Tirelli non sarà in campo per la sfida in programma oggi, 22 dicembre, a Gavorrano tra il Rieti e la formazione toscana. Il numero 10 amarantoceleste, questa mattina non è proprio salito sul pullman che ha accompagnato la squadra per l'ultima trasferta dell'anno solare 2021 e i motivi del suo gesto sono da ricercare solo ed esclusivamente tra i meandri di una gestione societaria che comincia a non convincere più.

Dalle informazioni in possesso a Il Messaggero, sembrerebbero emerse delle forti frizioni tra Tirelli (in rappresentanza della squadra) e la proprietà subito dopo la seduta di rifinitura. Il punto è sempre lo stesso: ritardo nel pagamento degli stipendi e l'impossibilità di mantenere fede alla parola data nei giorni scorsi sulla possibilità di ottenere qualcosa a ridosso delle festività natalizie. Il giocatore stamattina è rimasto allo stadio e ha svolto una seduta di allenamento autogestita.

A questo punto, la frattura tra il capitano e la società sembra insanabile e, a meno di clamorosi dietrofront o (improbabili) ricuciture, l'avventura di Fabrizio Tirelli in amarantoceleste sembrerebbe essere arrivata davvero al capolinea. Arrivato nell'estate del 2015, dopo la dipartita di Franco Fedeli a San Benedetto del Tronto con tutta la squadra al seguito, Tirelli ha vestito la maglia del Rieti per cinque stagioni, compresa quella del 2017/'18 che i tifosi reatini ricorderanno per la storica promozione in serie C.

Col cambio di gestione societaria e l'arrivo del greco Poulinakis, poi, Tirelli l'anno successivo finì (tra le lacrime) a Cassino, insieme a Francesco Marcheggiani, per poi fare ritorno a Rieti dodici mesi più tardi. Quella appena iniziata rappresenterebbe la sua sesta stagione da reatino e capitano della squadra, ma la sensazione è che difficilmente rivedremo Tirelli in campo a gennaio.