Tipicamente Rieti, successo per i 4 show cooking con blogger e giornalisti

RIETI - «Una partecipazione entusiasta che ci riempie di soddisfazione con un enorme ritorno in termini di visibilità a livello nazionale per il territorio, le sue eccellenze agroalimentari e per l’imprenditoria locale». Con queste parole il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Rieti, Giorgio Cavalli, ha commentato i riscontri positivi registrati grazie ai 4 show cooking virtuali realizzati in collegamento con una cinquantina di giornalisti e blogger di tutta Italia.

Una iniziativa promozionale del territorio reatino e delle sue prelibatezze realizzata dalla Camera di Commercio di Rieti insieme alla sua Azienda Speciale e con il cofinanziamento di Unioncamere Lazio nell’ambito del progetto Tipicamente Rieti, che ha coinvolto una cinquantina di giornalisti e blogger di tutta Italia che si sono cimentati nella realizzazione in contemporanea ed in diretta di alcuni piatti tipici della tradizione locale dopo aver ricevuto un kit di prodotti rigorosamente locali utili per la realizzazione dei piatti, con tanto di brochure contenente ricette, storia e curiosità sui prodotti e sul territorio di produzione: l’amatriciana e la gricia, la pasta di legumi con lenticchie di Rascino, i pizzicotti alla reatina e il castagnaccio con la farina delle castagne del territorio, ossia il marrone antrodocano e la rossa del Cicolano.

«E’ stata una esperienza che è riuscita, pur in un periodo così complesso come quello attuale, a rappresentare una innovativa forma di promozione del territorio e delle sue ricchezze enogastronomiche – ha aggiunto il Segretario generale della Camera di Commercio di Rieti, Giancarlo Cipriano – nell’ambito della quale abbiamo utilizzato piattaforme digitali e social network come strumento efficace di divulgazione».

I video degli show cooking, trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Camera di Commercio di Rieti mentre i giornalisti venivano guidati via Zoom da cuochi esperti, sono visionabili ai seguenti link del canale Youtube della Camera di Commercio di Rieti

