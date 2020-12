I tifosi del Rieti aspettano il closing e incoronano Mancini: consegnata una sciarpa a fine gara

RIETI - Se quella di oggi contro il Cynthialbalonga sarà stata l'ultima vittoria della gestione Curci o la prima del nuovo corso targato Benedetto Mancini, lo scopriremo a breve, non più tardi di lunedì/martedì prossimi. Quel che invece è ormai certo è il sentiment di una piazza e di una tifoseria soprattutto, che da tempo invoca il cambio della guardia alla guida del Fc Rieti e che al termine della gara si è intrattenuta proprio con Mancini, al quale ha chiesto lumi sul closing, prima di consegnare all'imprenditore capitolino una sciarpa amarantoceleste che l'ormai prossimo numero uno del club reatino ha indossato immediatamente.

Gli auguri di Curci

Di contro, Riccardo Curci che ha seguito la partita in tribuna proprio accanto a Benedetto Mancini, alla domanda «quando è previsto il passaggio di proprietà?» ha risposto «tra lunedì e martedì, più che altro perché ormai siamo alla fine della settimana». Sulla partita, invece, il commerciante reatino - al suo settimo anno di gestione societaria in perfetta solitudine - non ha voluto rilasciare dichiarazioni, se non un «buon Natale a tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA