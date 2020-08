I tifosi del Rieti danno il benvenuto a Stefano Campolo: «Forza, ripartiamo insieme»

RIETI - "Benvenuto, Stefano Campolo". Giovedì pomeriggio, poco prima che il neoallenatore del Rieti lasciasse lo stadio Manlio Scopigno, un gruppo di tifosi della curva amarantoceleste (il Cur 97 per la precisione), ha atteso il tecnico sul piazzale dell'impianto sportivo per salutarlo e dargli il primo incoraggiamento della stagione. Uno scambio di battute, qualche "consiglio" ambientale e poi foto di rito dietro la pezza della gruppo organizzato che, peraltro, ha da poco rinnovato il direttivo.

«Ripartiamo insieme», è stato in sintesi il leit motiv della chiacchierata, consapevoli - sia il tecnico, che i tifosi - di dover passare per una stagione di ricostruzione dove, con ogni probabilità, non ci potranno essere ambizioni d'alta classifica, se non la possibilità di rispolverare la vecchia tradizione interregionale e tentare per lo meno di vestire i panni della mina vagante.



