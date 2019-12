© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Ma cosa dite, ma cosa dite...». Il primo tempo di Rieti-Catania, si chiude con i tifosi del Rieti che all'uscita dei calciatori dal campo, cantano «fuori le palle, tirate fuori le palle» ed il tecnico degli amarantoceleste Bruno Caneo che per tutta risposta si volta su se stesso e rivolgendosi allo spicchio di tribuna dove sono assiepati gli ultras reatini chiedendo il perché di quel coro. «Ma cosa dite...» ripete per ben due volte, prima che Esposito lo afferra da dietro e lo porta via da bordo campo cercando di far rientrare il clima di tensione che allo "Scopigno" a dire il vero, si percepiva sin dall'apertura dei cancelli.In tribuna poco più di cinquecento spettatori (paganti), che timidamente incitano la squadra sottolineando, senza mezzi termini, che «la Rieti calcio siamo noi» e che «vogliamo questa vittoria», oltre a ribadire ai calciatori di «onorate la maglia».Tre cori, che unitamente a quello finale che ha fatto perdere le staffe a Caneo, sono la fotografia del momento-Rieti, nonostante il ritorno in sella di Curci (in tribuna ad assistere alla gara), chiamato da qui al prossimo 16 dicembre ad onorare gli impegni economici con i calciatori (220mila euro di stipendi) pena l'esclusione anticipata dal campionato.