RIETI - Tornato da Parigi e reduce dalla vittoriosa trasferta di domenica a Castellammare contro la Cavese, per Leo Beleck stamattina, martedì 29 ottobre, c'è stato l'abbraccio coi tifosi del Rieti che gli hanno voluto regalare una maglia col nome di sua figlia Alexandra Ruth-Leona ed il numero 15 indossato dall'attaccante in campo, per festeggiare il neo-papà. © RIPRODUZIONE RISERVATA