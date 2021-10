PalaSojourner chiuso al pubblico, comunicato e striscione di protesta dei tifosi del Real Sebastiani

Sabato 30 Ottobre 2021, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 18:39

RIETI - Alla vigilia dell'ennesima partita a porte chiuse, il giorno dopo l'annuncio del patron Roberto Pietropaoli di portare la squadra a Valmontone dal prossimo impegno casalingo, il tifo organizzato di fede Real Sebastiani non ci sta e lancia l'attacco alla politica locale: il riferimento è alla gestione della Provincia, che non ha ancora comunicato una data per la riapertuta dopo il no della commissione pubblico spettacolo di una settimana fa. Nel pomeriggio all'esterno del palazzetto è apparso uno striscione firmato "Old Fans" e "Bulldog": “Politica senza dignità, il Palazzo torni alla Città”.

Il comunicato

ADESSO BASTA

«Una situazione che va avanti da due anni, mascherata solamente dalla Pandemia e dalla impossibilità di tornare a goderci il nostro amato basket. Politica inadeguata, fatta di ritardi, scuse e prolungamenti di chiusure. Ora basta, il popolo del basket amaranto celeste, deve tornare nel suo amato palazzo, indistintamente dalla squadra che tifi. Il PalaSojourner è un'istituzione del nostro territorio, il nostro teatro dei sogni, il luogo della domenica dove poter sostenere i colori della nostra città. Le colpe? Di tanti, della politica in generale incapace di gestire una situazione ormai partita due anni orsono. Tutta Italia ha aspettato questo momento, il momento del rientro nei palazzetti, di quella "normalità" più volte sventolata da tutti i TG nazionali e non solo. Ridateci il nostro spettacolo, ridateci il piacere di sostenere le nostre squadre, ridateci le nostre domeniche di normalità».

POLITICA SENZA DIGNITA', IL PALAZZO TORNI ALLA CITTA'