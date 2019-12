RIETI - I vigili del fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti questa mattina in via Terria, nel Comune di Contigliano, per ripristinare la copertura di un tetto che a causa del forte vento di queste ultimi giorni aveva avuto dei problemi strutturali.



Arrivati sul posto, i pompieri sabini, grazie anche all'ausilio dell'autoscala, si sono portati in quota ed hanno messo in sicurezza l'edificio risistemando e ripristinando la copertura in laterizio.