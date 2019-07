© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Da domani a domenica, alla Fiera di Roma, si conclude il ciclo dei tre congressi in lingua italiana dei Testimoni di Geova in programma questa estate nella Capitale. Dopo i ventimila presenti nei primi due appuntamenti, sono attesi in questo week end altri diecimila delegati, provenienti questi ultimi da Lazio, Abruzzo e Umbria, 400 dei quali in arrivo da Rieti e provincia con 4 pullman e auto private. Come nei precedenti due congressi, il programma svilupperà un tema certamente controcorrente: “L’amore non viene mai meno”.Nel corso dei lavori si vedrà come i principi biblici possono aiutare le persone a superare ostacoli come un’educazione difficile, una malattia cronica, o la povertà. Il programma del sabato, per esempio, evidenzierà come la Bibbia aiuta mariti, mogli e figli a mostrarsi amore l’un l’altro. Il discorso pubblico di domenica, dal tema “Vero amore in un mondo pieno d’odio. Dove trovarlo?”, mostrerà come affrontare e superare problemi particolarmente scottanti (e attuali) come il pregiudizio e l’odio.Per questa estate, in Italia, i Testimoni di Geova hanno organizzato 73 congressi. Oltre che in italiano, i congressi saranno presentati, oltre che in italiano, in altre 14 lingue. Contemporaneamente all’appuntamento di domani alla Fiera di Roma, per esempio, è in programma nella Sala delle Assemblee di Roma di Piazzale Hegel, un congresso in lingua romena per la numerosa comunità di testimoni di Geova romeni residenti in Italia. Sarà una “tre giorni” multietnica: tra i 1800 presenti all’evento, provenienti dall’Italia Centrale e del Sud, dalla Grecia e da Cipro, ci saranno delegati italiani, romeni, rom, moldavi e magiari.Sia alla Fiera di Roma, sia alla Sala delle Assemblee di piazzale Hegel, l’inizio delle sessioni è previsto per le 9.20. Per ulteriori informazioni vedi jw.org (il sito dei Testimoni di Geova, tra i più visitati al mondo)