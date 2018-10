LE ASPETTATIVE

RIETI - Continua la preparazione delle 16 squadre di Terza categoria provenienti da tutto il Reatino, a meno di due settimane dalla partenza del campionato. Confermata la partecipazione dell’ASD Torri in Sabina, già impegnata nella preparazione atletica e in diverse gare amichevoli, in cui è stata dimostrata la preparazione dell’intera rosa e dei tecnici. Sarà sicuramente utile cominciare al meglio questa nuova stagione per la squadra, determinata a dare il massimo per riscattarsi dopo una stagione in cui si è piazzata nella seconda metà della classifica. I presupposti per un’annata migliore non sembrano mancare, vista la solidità del gruppo e la qualità di diversi giocatori, appena approdati tra le fila dell’Asd per rafforzare diversi settori. Non resta che attendere il fischio d’inizio della stagione 2018-19 per scoprire il nuovo approccio della società, soddisfatta per la preparazione atletica e reduce da una festa di presentazione che ha senza dubbio dato la giusta carica a tutta la squadra.(presidente Torri in Sabina): «Siamo veramente soddisfatti di come stanno andando le cose durante la preparazione per il prossimo anno sportivo. Sicuramente abbiamo un bel gruppo e non mancano i presupposti per fare bene, sono fiducioso anche perché i veterani della nostra squadra hanno accolto subito a braccia aperte i nuovi arrivati e questo è senza dubbio un segnale importante. È doveroso ringraziare i nostri sostenitori e gli sponsor che ci hanno dato una mano per arrivare fino a questo punto».: Fabio Di Loreto, Riccardo Broggi (entrambi da Stimigliano 1969).: Lorenzo Colangeli, Marco Ceccani, Patrizio Munzi, Gjyzeli Viliam, Paolo Tocci, Valerio Fioretti, Damiano Tocci, Cristian Modesti, Polletti Felice, Stefano Di Rocco (da Stimigliano 1969), Rocco Giorgini (da Stimigliano 1969) Emanuele Urbani (da Stimigliano 1969), Roberto Carciofali (da Montopoli Calcio).: Manuel Proietti, Manuel Pandoli, Valerio Latini (da Casperia), Angelo Adami, Danilo Tocci, Alessio Ricottini, Cristiano Cavallucci, Elisei Rusu, Marco Ratini, Rossano Villanucci (da Poggio Mirteto Calcio), Riccardo Valenti (da Stimigliano 1969), Cristiano Cortese (da Stimigliano 1969).: Davide Di Giuliani, Marco Tocci, Wassim Boudouma, Luca Susca (da Magliano Romano Calcio), Alessandro Borgucci (Da ASD Stimigliano 1969), Giammarco Donati (da Atletico Sabina 2011), Gazmend Zendeli (Svincolato).: Emanuele Renzi, Alessandro Tiburzi.