RIETI - Lo Sporting Corvaro si prepara a una nuova stagione tra le protagoniste della Terza categoria. Gruppo solido e consapevolezza del proprio potenziale: questo il binomio su cui puntare per gli uomini di mister Massimi, già reduci da un’ottima stagione conclusa al sesto posto. Resta l’amaro in bocca per l’avventura in Coppa, terminata solo ai quarti; ma quello che si evince dai commenti raccolti è sicuramente un approccio fiducioso e positivo alla stagione 2019-20, per la quale arriveranno anche dei giovani innesti.: «Ci siamo ritrovati, nell’agosto 2018, davanti a dei giovani che ci hanno chiesto di ricostituire un gruppo, calciatori e dirigenti che era stato insieme per anni, protagonista nel panorama calcistico giovanile provinciale, riportando vittorie di campionati esordienti , giovanissimi, premi disciplina e piazze d’onore negli allievi e juniores. Così è nata l’idea dello Sporting Corvaro, società di amicizia prima che di calcio. Abbiamo terminato il campionato di Terza al 6° posto, risultato soddisfacente per una matricola assoluta, ma che visto l’andamento, poteva essere addirittura migliore. Abbiamo battuto almeno una volta tutte le formazioni che sono arrivate prima di noi e questo, insieme ai complimenti ricevuti dagli avversari, da una parte ci rammarica un po’ mentre dall’altra ci dà la convinzione di poter essere protagonisti nel prossimo campionato. Per il prossimo anno confermiamo tutti i calciatori in organico, con l’aggiunta di alcuni giovani che si sono già allenati col gruppo e che saranno tesserati. La società resta aperta a chiunque voglia condividere il nostro progetto e il nostro spirito».: «Stagione tutto sommato positiva, visto che era il primo anno in una nuova categoria per la maggior parte dei giocatori. Sono soddisfatto perché, dopo tanti anni, siamo riusciti a riorganizzare una squadra di amici che oltre a stare insieme nel campo, lo fa anche nel tempo libero; amici di una vita e per questo ringrazio la società,i dirigenti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di tutto questo. L'unico rimpianto è aver perso molti punti all'andata con squadre di bassa classifica e l'uscita immediata dalla coppa, perché penso che tutti i componenti di questa squadra meritino categorie superiori e penso anche che lo abbiamo dimostrato in campo. Per la prossima stagione le aspettative sono di consolidare il gruppo e sicuramente giocarci fin da subito il primo posto, è inutile nascondersi poiché conosciamo le nostre potenzialità».: Domenici, Luca Di Girolamo: Stefano Di Girolamo, Cristian Franchi, Domenico Franchi, Luca Franchi, Lelli, Carmine Leonardi, Marcelli, Tortora .: De Amicis, Luca Leonardi, Giovanni Maceroni, Giulio Maceroni, Massimi, Natale, Ricciardi, Scancella, Tempesta,Colabianchi.: Di Gaetano, Ferraresi, Frezzini, Prigenzi: Santino Franchi: Ettore Frezzini: Vincenzo Colabianchi, Serafino Franchi, Angelo Lelli, Gianfranco Tortora, Massimo Ferraresi: Franco Massimi