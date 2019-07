PRESIDENTE

Stefano Santori (Pres Poggio Bustone)

ALLENATORE

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

DIRIGENZA E STAFF

Presidente

Allenatore

Preparatore Atletico

Dirigenti Accompagnatori

RIETI - Il Poggio Bustone spera di recuperare i numerosi infortunati e di avere maggiore fortuna per la stagione 2019-20 di Terza categoria, per la quale il gruppo allenato dal mister Rubimarca è riconfermato. Un’annata fatta di alti e bassi, quella del Poggio Bustone, che chiude al 9° posto in classifica, con la certezza di poter fare di più, come si intuisce dai commenti raccolti da presidente e allenatore. Se in Coppa Provincia non è andata come si sperava, data l’eliminazione arrivata al primo turno, a strappare un sorriso a dirigenti e giocatori è la conquista della Coppa Disciplina, grandissima soddisfazione e segnale importante per l’intera società. Le premesse sono buone anche per il prossimo campionato, per il quale il Poggio Bustone punta a migliorare la posizione in classifica.: «La stagione è stata positiva, ci siamo tolti molte soddisfazioni, conquistando anche un premio per il comportamento disciplinare. Questo è frutto di un ottimo lavoro da parte di tutti, ne siamo orgogliosi perché nessuno avrebbe scommesso sulla vittoria della Coppa Disciplina, che era in realtà un obiettivo prefissato per noi. Ci sono però anche dei dati negativi, come i nostri 13 gol non convalidati, dei quali solo uno poteva essere annullato a mio avviso, e questo è un fatto che sconforta perché quei punti erano decisivi per cambiare la nostra posizione in campionato. Al tutto vanno aggiunti i numerosi rigori non concessi, che comunque passano in secondo piano rispetto ai gol, anche perché non è mai facile fischiare un rigore quando vesti i panni dell’arbitro. La rosa e lo staff sono riconfermati, con la speranza che i molti infortunati si riprendano per il prossimo anno. Stiamo valutando anche delle possibilità per migliorare la squadra, ma al momento non ci sono certezze a riguardo e stiamo ampliando la società per affrontare al meglio la prossima stagione, con l’augurio che l’Asd Poggio Bustone possa tranquillamente andare avanti: l’importante è esserci e poi i risultati si vedranno».: «Siamo partiti con degli obiettivi che abbiamo raggiunto per quanto riguarda il premio disciplina. Sono molto orgoglioso per me, per i ragazzi, la società e tutto il paese, anche se resta il rammarico in particolare per la partita contro il Fiamignano: i ragazzi hanno fatto un match bellissimo e non meritavamo di andare fuori in quel modo, comunque abbiamo accettato la sconfitta da signori. Siamo stati la squadra più corretta del campionato e per il prossimo anno cercheremo di migliorare la classifica, iniziando con una società più forte».: Desideri P., Festus: Rinaldi S., Piacente, Rubimarca F., Ianni, D'Artibale, Battisti A., Santori I.: Marioni, Desideri M., Wuyeh, Mostarda D., Sekou, Prince, Desideri R., Marz, Desideri R., Giordani, Santori M.: Gentileschi M., Joof, Rinaldi P., Gentileschi L., Rubimarca D., Vecchi, Cerroni, Desideri F.: Stefano Santori: Maurizio Rubimarca: Michele Santori: Ciani, Falilò, Santori A., Desideri R.