Ultimo aggiornamento: 09:39

RIETI - Il comitato provinciale Figc ha prorogato il termine di una settimana per le iscrizioni ai campionati provinciali. Ci si potrà iscrivere fino a sabato 14 settembre alle 12 in Terza categoria, Under 19, U17 e U15, anche per finire di sistemare gli aspetti logisitici.Si proverà a ripetere i numeri della scorsa stagione, ma non sarà semplice. I ripescaggi su richiesta di Posta e Sporting Corvaro hanno ulteriormente impoverito il lotto delle partecipanti in Terza categoria. Al momento sembrano essere 12 le squadre partecipanti rispetto alle 16 della scorsa stagione. Le sei nuove iscritte - Gavignano, Montopoli, Poggio Catino, Gavignano, Santa Maria, Scandriglia e S.Elpidio - non compensano in pieno defezioni (sembrano certe quelle di Poggio Moiano, Reate United, Rocca Valle Turano e Stimigliano, quest'ultima si dedicherà al calcio a 5) e salti di categoria (Casperia, Fiamignano, Micioccoli, Torri e in ultimo Posta e Sporting Corvaro). Quindi oltre alle 6 novità hanno riconfermato la loro partecipazione Gens Cantalupo, Poggio Bustone, Real Monteleone, Real Vazia, Torpedo e anche Alto Lazio, che aveva avuto qualche tentennamento. C'è da definire la posizione del Collevecchio che la scorsa stagione ha giocato, per motivi logistici, nel girone viterbese, ma che appartiene alla provincia di Rieti. Insomma, raggiungere 14 squadre sarebbe già un buon risultato.Situazione fluida anche per il settore giovanile, se ne saprà di più dopo il termine delle iscrizioni: ci sarà oltre un mese per preparare l'inizio della stagione che prenderà il via nel weekend del 19 e 20 ottobre.