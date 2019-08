IL PRESIDENTE

RIETI - Il campionato di Terza Categoria accoglie un’altra matricola per la stagione 2019-2020. Si tratta dell’Asd Scandriglia, pronta a cominciare questa nuova avventura sotto la guida del mister Roberto Gamberoni e del presidente Massimo Vitagliano. Una squadra che, come si evince dalle dichiarazioni raccolte, nasce con l’intenzione di giocare divertendosi a prescindere dal risultato; grazie anche alla collaborazione di diversi genitori e dei ragazzi di Scandriglia, volenterosi di riportare in campo la società dopo l’esperienza in Prima Categoria, a cui ha fatto seguito un anno di assenza dal campo.Altro motore dell’Asd Scandriglia è il senso d’appartenenza dei giocatori, tutti abitanti del paese e volenterosi di dare il massimo per la squadra, che tenterà di imporsi già dalle prime battute del campionato: le altre società sono avvertite.: «L'Asd Scandriglia nasce per volontà di un gruppo di genitori, che attraverso lo sport, ha voluto realizzare un progetto sociale inteso alla formazione dei bambini, consentendo loro di socializzare e di vivere una competizione sana a prescindere dal risultato. Lo sport è semplicemente un vettore per fornire al bambino un orientamento di rispetto verso l'altro,estendendolo anche agli avversari. Inaspettatamente, nella stagione 2018-2019 , abbiamo vinto il campionato under 10 organizzato dal Csi di Rieti, e questo ha aumentato la fiducia in noi stessi e la voglia di migliorarci. Con gli stessi principi, con un gruppo di ragazzi di Scandriglia e con il mister Gamberoni, abbiamo formato una squadra per partecipare al campionato di Terza categoria Figc. La squadra è composta da ragazzi con senso di appartenenza che non percepiscono compensi, ma con tanta voglia di divertirsi e stare insieme. Certamente ci impegneremo a onorare il campionato e soprattutto il nome di Scandriglia».: «Tutto è nato un paio di mesi fa, quando un gruppo di amici voleva riportare il calcio a Scandriglia dopo un anno di assenza. Ci siamo attivati subito e con la collaborazione del presidente, della società e dei ragazzi abbiamo creato, tassello dopo tassello, un gruppo di 20/25 elementi, attuale rosa, che possa affrontare nel miglior modo possibile un campionato di Terza. Per quanto mi riguarda, dopo un anno trascorso ad allenare la categoria esordienti ai Casali di Poggio Nativo grazie all'occasione datami dal presidente Domenico Penta, che ringrazio, mi ritrovo entusiasta per la mia prima esperienza tra i "grandi"».