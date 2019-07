ALLENATORE

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

CAPITANO

Tiziano Rosati: (Cap. Micioccoli)

ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

DIRIGENZA E STAFF

Dirigenti

Allenatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le buone premesse non mancano in casa Micioccoli, dove ci si prepara ad un’altra annata al top, anche se non ci sono ancora certezze sulla permanenza del club in Terza categoria. In attesa delle decisioni da prendere con la dirigenza, mister Attorre e il capitano Tiziano Rosati tirano le somme rispetto alla stagione appena trascorsa, che ha visto il Micioccoli chiudere il campionato al terzo posto; mentre la coppa si è conclusa al primo turno per il club, eliminato dalla Gens Cantalupo. La soddisfazione è comunque percepibile nelle parole del capitano e del mister, che si accinge a condurre un gruppo riconfermato in larga parte per la stagione 2019-2020; riguardo la possibilità di passare in Seconda categoria, il club reatino non lascia trasparire nulla, lasciando tifosi ed appassionati con il fiato sospeso, nonostante non manchino gli elementi per fare bene anche nel campionato superiore.: «Ho preso il Micioccoli a dicembre dello scorso anno con l’intenzione di fare un'esperienza con ragazzi più grandi, visto che avevo allenato fino ad allora allievi e juniores, per continuare una mia crescita personale. Dopo quest'esperienza, durata un anno e mezzo, posso ritenermi soddisfattissimo: sono cresciuto io, sono cresciuti molto i ragazzi ed è cresciuto molto il Miccioccoli nei risultati. Grazie alla società per aver fatto di tutto affinché non ci mancasse nulla, mettendo a mia disposizione giocatori del calibro di Ometto, Giancarlo, Roberto e Fabrizio Liberali. Ho trovato un grandissimo gruppo capitanato da Rosati, ed anche per questo devo ringraziare la società; penso che siamo andati oltre ogni aspettativa e, con un pizzico di fortuna in più, quest'anno potevamo realizzare un sogno. Penso di aver dato molto, ma sopratutto di aver appreso molto sia sotto il profilo umano che sotto quello sportivo. Adesso stacchiamo un po' la spina e poi ci ritufferemo alla grande nella prossima stagione. Faccio i complimenti al Casperia per la vittoria ed il passaggio in Seconda; ringrazio personalmente tutto lo staff dei direttori di gara e voi giornalisti che raccontate la Terza Categoria in modo eccellente».: «La stagione è stata molto positiva visto i risultati che abbiamo ottenuto, con un gruppo unito che ha fatto la differenza anche con molti giocatori assenti; merito soprattutto di mister Attorre. Per il prossimo anno non ci sono ancora definizioni, dobbiamo fare una riunione tutti insieme, ma l'80% del gruppo rimarrà invariato, quindi mi aspetto una stagione positiva come quella appena trascorsa».: Andrea Colantoni, Roberto Giancarlo: Jacopo Mostarda, Diego Polidori, Marco Bastioni, Paolo Maiezza, Tiziano Rosati, Giulio Floridi, Marco Lucarelli: Marco Nunziati, Stefano Bastioni, Roberto Miccioni, Fabrizio Liberali, Gianmaria Eleuteri, Alessio Nunziati, Lorenzo Ventimiglia, Daniele Passi: Fabrizio Ometto, Nico Villani, Lorenzo Cecchetelli, Lorenzo Deli, Devis Graziani: Andrea Zamporlini, Fabio Angeletti, Stefano Martellucci, Raffaele Pitoni, Erika Proietti, Emanuele Pescchiaroli, Antonio Deli: Roberto Attorre