PRESIDENTE E ALLENATORE

Emiliano Lucentini (Presidente e Tecnico Fiamignano)

CAPITANO

Fabio Di Cesare (Capitano Fiamignano)

ROSA

Portiere

Difensori

Centrocampisti

Attacanti

DIRIGENZA

Presidente

Vice presidente

Direttore tecnico

Consiglieri

Dirigenti accompagnatori

STAFF TECNICO

Allenatore

Vice allenatori

RIETI - Il Fiamignano non rivela molto sulle prospettive per prossimo campionato, ma promette delle novità. Pausa estiva più che meritata per una delle società più brillanti della Terza Categoria, protagonista di una stagione sempre al top della classifica, terminata con la seconda posizione sia in campionato che in Coppa. Un risultato assai positivo, che lascia soddisfatti giocatori, dirigenti e tifosi; sebbene nei due commenti raccolti, non venga nascosta una punta d’amarezza per la vittoria solo sfiorata. Premesse eccellenti per il prossimo anno: in arrivo novità e decisioni importanti da prendere con l’intero gruppo, ormai consolidato e riconfermato per la maggior parte, per un'altra annata al servizio di mister Lucentini.: «Tiriamo le somme per la stagione che si è appena conclusa. Abbiamo creato un gruppo molto forte, purtroppo siamo arrivati secondi in due competizioni. Stiamo valutando il da farsi per la nuova stagione e il 90% dei giocatori sarà confermato. Sono soddisfatto di loro sia dal punto di vista umano che tecnico, sono migliorati tanto e di questo sono soddisfatto come dei risultati ottenuti. A breve le decisioni sulla prossima annata, adesso è il momento di prendersi una pausa e staccare la spina, per poi ripartire e cercare di far meglio della stagione appena terminata. Grazie a tutti, giocatori, dirigenti e tifosi, per il bel campionato e sempre forza Fiamignano».: «Abbiamo iniziato la stagione consapevoli della nostra forza ma senza avere grandi obiettivi. Man mano che il campionato è andato avanti, per merito dei risultati che iniziavano a darci fiducia, ci abbiamo creduto sempre di più, fino ad arrivare ad un punto dell'anno in cui abbiamo passato un periodo difficile: abbiamo dovuto affrontare tre gare decisive in sei giorni e non al massimo della condizione. Nonostante ciò ci siamo rimboccati le maniche e, grazie al gruppo compatto, ci siamo ritrovati nelle ultime giornate ad un passo dalla prima posizione. Peccato aver sprecato punti in maniera banale, mentre la capolista ne perdeva molti. È doveroso fare i complimenti al Casperia e al resto delle squadre che hanno partecipato a questo campionato, a mio avviso uno dei più belli in assoluto e forse con un livello leggermente più alto rispetto alla categoria stessa».: Stefano Ferrarese: Alessio Ottaviani, Vincenzo Brandini, Thomas Valente, Michele Lo Prete, Stefano Di Paolantonio, Tommaso Bonini, Mario Di Filippo, Giuseppe Ricciardi, Alfredo Piscello.: Francesco Ciogli, Filippo Di Leva, Matteo De Sanctis, Paolo Bertoldi Simone Fabrizi, Vittorio Fornari, Luca Pompili, Mariano Carosi.: Alberto Paone, Federico Ottaviani, Valerio Pocorobba, Alessandro Rossi, Stefano Di Sabantonio, Francesco Fiori, Fabio Di Cesare.: Emiliano Lucentini: Carlo Valente: Gabriele Cianetti: Anna Lucinai e Giovanni Alfonsi: Gianmarco Cianetti, Tony Paladini e Leonardo Valente: Emiliano Lucentini: Leonardo Valente e Nicola Coll.