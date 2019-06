I COMMENTI

Gianmarco Cianetti: (Dirigente Fiamignano)

Sara Gargari: (Dirigente Poggio Moiano)

RIETI - Continua la corsa alla Promozione in Seconda per il Fiamignano, che ottiene l’accesso alla finale della Coppa Provincia, dopo aver battuto il Poggio Moiano. Una partita equilibrata si è conclusa con un 2-1 casalingo per gli uomini di Lucentini, grazie al gol di Di Cesare, sensazionale su punizione da 25 metri, a cui ha fatto seguito la rete di Ottaviani nel corso del secondo tempo. Non è bastato il gol di Massimi per il Poggio Moiano, che chiude una stagione comunque positiva sia in campionato che in Coppa.L'ultimo match di Terza categoria della stagione vedrà dunque Fiamignano e Torri In Sabina contendersi il titolo al Gudini: una gara che si preannuncia spumeggiante, tra due squadre che si equivalgono sulla carta e che meriterebbero entrambe il passaggio in Seconda, ma come sempre l’ultima parola spetta al campo.: «Partita equilibrata, con entrambe le squadre preparate e ben disposte in campo. Siamo passati in vantaggio con Di Cesare alla fine di un bel primo tempo; nella ripresa il livello si è un po’ abbassato e l’ha chiusa Ottaviani con il secondo gol. Abbiamo conquistato la finale dopo un ottimo campionato, concluso al secondo posto in classifica: ora ci aspetta l’ultima gara».: «Partita equilibrata e tranquilla, giocata con un ottimo spirito sportivo. Il Fiamignano ci ha accolto molto bene, il loro presidente è veramente una bravissima persona. In campo ci mancavano sette titolari, praticamente non avevamo la difesa e questo ci ha penalizzati».