I COMMENTI

Alessandro Tiburzi, tecnico Torri in Sabina

Luca Zappaterreno, tecnico Gens Cantalupo

IL TABELLINO

Torri in Sabina

Gens Cantalupo

Arbitro

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Il Torri in Sabina conquista la finale della Coppa Provincia di Rieti di Terza categoria battendo al Luchetti la Gens Cantalupo per 3-0.Grande cornice di pubblico ed entusiasmo alle stelle per la formazione guidata da Alessandro Tiburzi ed Emanuele Renzi che passa in vantaggio dopo dieci minuti di gioco con un gol di Di Giuliani (oggi doppietta per lui) mentre la formazione ospite prova a replicare al 15’ con uno scambio tra Francesco Corinaldesi e Mattei ma il pallone termina alto ed al 26’ con un calcio di punizione dalla distanza di Cortella respinto dalla barriera. Nel finale di primo tempo ci prova ancora Francesco Corinaldesi al 40’ col pallone che termina a lato ed al 44’con un tiro bloccato da Di Loreto.La ripresa si apre con un tentativo di Simone Boccolucci deviato in calcio d’angolo ed al 26’ è bravo Bianchini, dalla parte opposta, a respingere un tiro di Donati lanciato in area da Tetto. Al 32’ Di Loreto para a terra una conclusione di Di Curzio ed al 34’ finisce oltre la traversa un tiro di Proietti. Al 37’ arriva il secondo gol messo a segno da Di Giuliani che inganna Bianchini con un rasoterra dal limite dell’area; dopo due minuti la Gens resta in inferiorità numerica per un infortunio a Mattei dopo aver già effettuato tutte le sostituzioni e ne approfitta il Torri che al 43’ sigla il terzo gol con un pallonetto di Tetto partito in azione di contropiede.«Dopo soli due anni di attività con questa squadra conquistiamo una finale e ne siamo entusiasti, al di fuori di quello che sarà il prossimo risultato. In un momento di gioia immensa come quello di oggi voglio ringraziare il presidente e tutto lo staff societario, il collega e amico Emanuele Renzi, il preparatore dei portieri Eusebio Rusu e tutti i giocatori che hanno mostrato grandissima disponibilità per tutta la stagione. Un plauso particolare al nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto con ammirevole entusiasmo».«Un punteggio eccessivo, considerando che per ottanta minuti di gioco siamo stati in partita subendo poi due reti scaturite da una disattenzione difensiva e dopo che siamo rimasti in dieci per l’infortunio di Mattei. Ha vinto alla fine chi ha sbagliato di meno e non possiamo rimproverarci nulla facendo i complimenti ai nostri avversari».: Di Loreto, Urbani, Polletti (1’ st Ceccani), Adami (3’st Ricottini), Giorgini, Villanucci, Latini (44’ st Valenti), Proietti (42’ st Tocci), Bussotti (17’ st Tetto), Donati, Di Giuliani. A disp. Broggi, Colangeli, Al.Borgucci, Cavallucci. All. Alessandro Tiburzi e Emanuele Renzi: Bianchini, S.Boccolucci, A.Boccolucci, Mattei, Nobili (38’ st St.Borgucci), Fabbrini, Fe.Corinaldesi (10’ st Di Curzio), M.Bonifazi (10’ st Tascioni), Murati (30’st Corazzesi), Fr.Corinaldesi, Cortella (16’ st Ouho Gui). A disp. D’Ovidio, Remediani, Pompili. All. Luca Zappaterreno: Bejan di Rieti: 10’ pt e 37’ st Di Giuliani, 43’ st Tetto: ammoniti Adami, Proietti, Polletti, Donati, Bussotti, Fe.Corinaldesi, Cortella, Mattei; allontanato dalla panchina al 23’st il tecnico Tiburzi.