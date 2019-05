I COMMENTI

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Fabio Angeletti (Dir. Micioccoli)

Luca Zappaterreno (All. Gens Cantalupo)

IL TABELLINO

Micioccoli

Gens Cantalupo

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Una partita avvincente e ricca di sorprese apre la Coppa Provincia di Terza categoria. Termina 1-3 tra Micioccoli e Cantalupo, con i ragazzi di mister Zappaterreno che possono gioire per il passaggio del turno.Marcature che si aprono dopo 25’ e qualche occasione sprecata su entrambi i versanti: è Villani per Micioccoli a trovare il colpo vincente, sfruttando una bella occasione costruita da Ventimiglia con un ottimo cross mosso in area dalla destra. Una rete a cui fanno seguito diversi capovolgimenti di fronte, con buone occasioni da una parte e dall’altra fino alla fine della prima frazione di gioco.Secondo tempo più acceso del primo: intorno al 20’ un Bianchini super difende la porta del Gens con un’ottima parata in tuffo su tiro da distanza ravvicinata. Passano appena cinque minuti e l’arbitro D’Orazi deve far fronte a un parapiglia dovuto ad un fallo: disordine sedato con un’espulsione per parte. Il Micioccoli è già pronto a festeggiare il passaggio del turno, quando il Gens gli dice di no: a un minuto dalla fine è Federico Corinaldesi a segnare il pareggio, con un gol che suscita diverse polemiche visto l’intervento di Miccioni a spazzare sulla linea ed un sospetto fallo all’interno dell’area, ma secondo il direttore di gara la palla aveva completamente varcato la linea di porta e non c'era alcun fallo.Un gol pesante per gli uomini di Attorre che, agli ultimi minuti del primo tempo supplementare, subiscono il 2-1 con un errore del portiere Giancarlo. Il Gens cavalca l’onda e il 3-1 arriva con il secondo gol di Corinaldesi, che sfrutta un contropiede intorno al 5’ del secondo tempo supplementare. I minuti finali si svolgono in un clima teso, col mister Attorre che viene allontanato a causa delle vibranti proteste nei confronti dell’arbitro. Il giovane fischietto reatino aveva fatto decisamente meglio in altre circostanze, anche se la protesta del tecnico del Micioccoli è stata davvero eccessiva.Finisce qui l’avventura del Micioccoli nella Coppa Provincia, mentre il Gens può ancora sognare la promozione in Seconda categoria.: «In primis chiedo scusa al direttore di gara: non è da me fare queste scenate, ma non ci sto a perdere una partita con un gol irregolare, per il quale gli stessi avversari hanno chiesto scusa. Complimenti al Cantalupo per aver raggiunto la semifinale, grazie al Micioccoli per avermi dato la possibilità di allenare dei grandi ragazzi, delle grandi persone; non smetterò mai di ringraziarli per il campionato fatto, per essere stati puntuali agli allenamenti, per aver messo da parte impegni e famiglia per mettersi a disposizione. Una grande squadra, una grande famiglia a cui faccio i complimenti con tutto il cuore».: «Partita decisa da un errore arbitrale gravissimo. È stato convalidato il gol del pareggio al 95' su un fallo netto nei confronti del nostro giocatore, segnalato sia dai giocatori avversari che dai nostri e ammesso negli spogliatoi dall'arbitro stesso; poi purtroppo nei supplementari abbiamo subìto un autogol del nostro portierone. Onore al Cantalupo, ottima squadra sia in campo che fuori. Faccio comunque i complimenti ai nostri ragazzi che hanno dato tutto negli scorsi 8 mesi e non sarà una follia arbitrale a far cambiare ciò che abbiamo dimostrato in campo. Forza Micioccoli».: «Abbiamo fatto un’impresa, ci siamo presentati a giocare il play-off con solo quattro cambi in panchina, contro una squadra forte e ben allenata come il Micioccoli. Dopo i primi venti minuti in cui loro hanno spinto tanto e sono andati in vantaggio su un nostro errore difensivo, siamo usciti fuori e abbiamo fatto un buon finale di primo tempo. La ripresa è stata più equilibrata e, nei minuti di recupero, siamo riusciti a trovare il pareggio con Corinaldesi. Forse nei supplementari loro hanno accusato questo gol, ma noi ci abbiamo creduto e siamo andati sul 2-1 con un errore del portiere avversario, per poi chiudere la partita ancora con un gol di Corinaldesi. Ringrazio i ragazzi per la grande partita nonostante le pesanti assenze, sono stati tutti all’altezza della situazione; anche Borgucci, Corazzesi e Corinaldesi Federico hanno contribuito alla vittoria entrando dalla panchina. Andiamo avanti nei playoff con molto entusiasmo, dopo un anno un po’ difficile ci siamo meritati questo traguardo; colgo l’occasione per ringraziare il presidente Walter Bianchi ed il vice presidente Juri Bonifazi, che in questi due anni mi sono stati sempre vicini supportandomi ad allenare questa squadra. Ringrazio anche tutti i dirigenti, in particolare Alberto Malizi e Sissi Bianchi; grazie naturalmente anche ai ragazzi perché mi hanno regalato una splendida giornata di calcio».: Giancarlo, Bastioni M., Bastioni S., Polidori, Eleuteri, Miccioni, Liberali, Nunziati, Cecchetelli (Passi 10’st) Villani (Colantoni 41’st), Ventimiglia (Ranalli 30’st): Bianchini, Bonifazi (Corazzesi 32’st), Boccolucci A., Lattanzi, Nobili, Fabbrini, Boccolucci S. (Corinaldesi Fed 25’st), De Curzio (Borgucci 20’st), Ouho Gui, Corinaldesi Fra, Cortella.: D'Orazi di Rieti: Villani (M), 2 Federico Corinaldesi, autorete (GC): espulsi Bastioni M., Lattanzi. ammoniti Ranalli, Corinaldesi Fra, Ouho Gui