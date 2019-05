PROGRAMMA GARE

RIETI - Siamo all’ultimo impegno stagionale per le 8 squadre di Terza categoria coinvolte nella Coppa Provincia, che prenderà il via questo fine settimana. Un torneo che coinvolgerà le società piazzate tra il 2° e il 9° posto, offrendo alla vincitrice la possibilità di salire in Seconda: si parte dai quarti di finale, con quattro partite da disputare in casa delle squadre con la migliore posizione in campionato.Difficile l'impegno per il Poggio Bustone, atteso in casa del Fiamignano per questo primo turno, mentre il Micioccoli affronterà al Gudini i ragazzi del Gens Cantalupo. Ospite non facile anche per il Torri che, essendo quarto in classifica, se la vedrà con il Montelone 7° classificato. 5°e 6° posto sono invece occupati rispettivamente da Poggio Moiano e Sporting Corvaro, che daranno certamente luogo a un match equilibrato.Al termine dei quarti si conosceranno le squadre che avranno accesso alle semifinali, da disputare sempre in casa della società con la migliore posizione in classifica. Sarà invece un campo neutro ad accogliere la finale, ultima tappa stagionale per la Terza categoria.Micioccoli – Gens Cantalupo (D’Orazi di Rieti)Torri In Sabina – Real Monteleone Sabino (Matteucci di Rieti)Fiamignano – Poggio Bustone (Khalil di Rieti)Poggio Moiano – Sporting Corvaro (Bejan di Rieti)Questi i giocatori che nel prossimo weekend non scenderanno in campo per la Coppa Provincia in quanto squalificati dal giudice sportivo che ha deliberato sulle gare dello scorso weekend: due giornate a Luca Leonardi (Sporting Corvaro); una gara a Resul Murati e Mirko Fabbrini (Gens Catalupo), Luigi Marioni (Poggio Bustone).