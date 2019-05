RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XV DI RITORNO

Poggio Bustone – Casperia 0-4

2 Filippi, Colletti S., Cocchi M.

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Federico Chini (All. Casperia)

Micioccoli – Fiamignano 2-2

Ometto, Liberali (M), 2 Rossi (F)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Alto Lazio – Sporting Corvaro 1-1

Perluigi (AL), Leonardi (SC)

Giancarlo Gabrieli (Dir. Alto Lazio)

Angelo Lelli (Dir. Sporting Corvaro)

Torpedo – Posta 0-0

Luca Basilici (All. Torpedo)

Fabio Miani (All. Posta)

Stimigliano – Real Vazia 0-0

Samuele Proietti (Dir. Stimigliano)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Torri In Sabina – Reate United 8-0

Bussotti, Cavallucci, Fragolone, Tetto, 3 Borgucci, Latini

Fabrizio Del Bianco (Pres. Torri In Sabina):

Il Reate United non ha rilasciato commenti.

CLASSIFICA

RIETI - Il Casperia è campione e vola in Seconda Categoria. L’ultima giornata di campionato incorona i ragazzi di mister Chini, che ora si godono la vittoria, mentre per le altre squadre piazzate tra il 2° e il 9° posto la stagione continua: il prossimo weekend scattano i quarti della Coppa Provincia. Torri in Sabina-Real Monteleone e Poggio Moiano-Sporting Corvaro sono gli accoppiamenti certi, mentre si aspetta il recupero tra Cantalupo e Monteleone (in programma mercoledì) per definire i restanti accoppiamenti che di sicuro vedranno giocare in casa Fiamignano e Micioccoli. Se Cantalupo vince aggancia Poggio Bustone e in virtù degli scontri diretti finirebbe ottavo e affronterebbe Micioccoli, mentre Poggio Bustone sarebbe nono e giocherebbe con Fiamignano.Ultima giornata emblematica per l’intera stagione della capolista, che con un convincente poker calato ai danni del Poggio Bustone, si assicura la vittoria del campionato a 65 punti ; il 2-2 tra Micioccoli e Fiamignano lascia invariate le gerarchie sul podio, con le due squadre che restano rispettivamente al terzo e al secondo posto.Pareggio anche tra Alto Lazio e Sporting Corvaro, che non vanno oltre l’1-1; mentre finisce a reti inviolate Torpedo – Posta al Gudini. Pieno di gol per il Torri In Sabina, che non fa sconti neanche all’ultima giornata registrando un 8-0 ai danni del Reate, permettendo allo Stimigliano di allungare, dopo lo 0-0 contro il Real Vazia. Sconfitta a tavolino per il Rocca Valle Turano che non si presenta in trasferta a Poggio Moiano; mentre la pioggia non concede tregua a Cantalupo, dove il match tra Gens e Real Monteleone viene rinviato.: «Il risultato potrebbe sembrare scontato ma non è così, abbiamo preso due pali e ci è stato negato un rigore netto, perché l’arbitro era coperto. In tutto il campionato ci sono stati annullati 8 gol regolari e negati 10 rigori, ma abbiamo sempre rispettato tutti gli arbitri, perché crediamo che abbiano sbagliato in buona fede. Mi dispiace per questa partita, eravamo un po' rimaneggiati e ho fatto giocare il secondo portiere nel secondo tempo, dopo un anno di panchina, ma abbiamo dato tutto come ogni volta. Vorrei sottolineare la scorrettezza sportiva del mister del Casperia che, a 5 minuti dalla fine sul risultato di 4-0, invitava i suoi a segnare ancora. Mentre faccio i complimenti al presidente, una persona buona e corretta come tutti i giocatori. Ringrazio tutti i miei ragazzi per l'impegno: volevamo rimanere imbattuti ma non ci siamo riusciti».: «Ringrazio ogni singolo giocatore, per la grande disponibilità messa sempre al servizio della squadra. È stata una fortuna allenare un gruppo di persone sempre disposte a entrare in campo nelmomento del bisogno; ci meritiamo questa vittoria».: «Voglio ringraziare in primis i dirigenti Fabio Angeletti, Andrea Zamporlini, Stefano Martellucci, Erika Proietti, Antonio Deli per tutto quello che hanno fatto durante l'anno, permettendoci di giocare al Gudini: un lusso in Terza Categoria. Grazie ai ragazzi per l'impegno, per i sacrifici e la disponibilità messa verso il Micioccoli, eravamo partiti per migliorare la posizione dello scorso anno e ci siamo riusciti alla grande. Il rammarico c'è, perché abbiamo buttato via troppi punti, ma la soddisfazione di aver fatto un grande campionato è immensa. Grazie a Ometto per aver dato moltissima professionalità al gruppo, grazie a Roberto, Giancarlo e Fabrizio Liberali per aver sposato il progetto Micioccoli a Dicembre, portando molta esperienza alla squadra, scendendo da categorie superiori. Grazie allo zoccolo duro della gruppo capitanato da Tiziano Rosati: sono stati fenomenali; ringrazio anche la società per avermi dato fiducia e per avermi fatto fare un’esperienza immensa sotto il profilo umano e sportivo. Adesso ci vogliamo divertire in Coppa».: «Partita molto difficile contro un avversario forte, ma la mia squadra era pronta. Siamo passati in vantaggio con un gran gol di Rossi, poi abbiamo subìto la loro reazione e siamo andati sotto, ma nella ripresa abbiamo iniziato ha giocare a calcio e così siamo riusciti a portare il risultato in parità, sempre con un gol di Rossi. Arbitraggio buono, anche se ci manca un rigore netto, alla fine il risultato è giusto. Tiriamo le somme per la stagione molto positiva con un ottimo piazzamento in classifica e un gruppo fantastico composto da uomini veri, anche se le somme si tirano a fine stagione, e ancora non è finita: ci sarà la coppa e noi abbiamo intenzione di onorare la maglia. Faccio i complimenti al Casperia ed ai nostri tifosi, sempre numerosi e calorosi».: «Gara equilibrata e risultato giusto. Primo tempo meglio noi e gol di Perluigi su errore difensivo ospite; mentre nel secondo tempo meglio loro e pareggio su un disimpegno sbagliato a centrocampo, oltre ad una grossa occasione sventata dal nostro portiere sul finale. Faccio i migliori auguri a tutte le partecipanti alla Coppa e al Casperia, vincitore del torneo. Una nota: mi sembra fuori luogo criticare il campo di Borbona, in erba e di grosse dimensioni, visti i campi di questa categoria (Gudini escluso ovviamente)».: «Nel primo tempo sono andati meglio loro, ma nella ripresa abbiamo giocato meglio noi, anche se gli errori sotto porta non ci hanno permesso di prevalere».: «Partita divertente, giocata da due squadre che chiudono un campionato di poche soddisfazioni. Un plauso a tutti i ragazzi presenti per la serietà e l’ impegno; da parte mia un ringraziamento a tutti dirigenti della società Torpedo e ai ragazzi che hanno portato a termine l'impegno preso. È stato un campionato equilibrato e ben organizzato, complimenti a tutte le squadre e soprattutto al Casperia per la vittoria finale».: «Abbiamo chiuso al completo e divertendoci insieme ai nostri avversari; un saluto a tutte le squadre che abbiamo incontrato e agli arbitri conosciuti: speriamo di rincontrarci nella prossima stagione».: «Abbiamo giocato su un campo ai limiti della praticabilità; classica partita da fine stagione, in cui entrambe le squadre si sono divertite. Ringrazio tutti i ragazzi per l’impegno messo in questo campionato, tra le mille difficoltà».: «Ringrazio la Società Sportiva Vazia per l'opportunità che mi ha dato di allenare. Ho trovato un gruppo di ragazzi impagabili, che hanno dato il massimo tutto l'anno. L'annata purtroppo non è stata delle migliori sotto il profilo dei risultati, visto il gioco espresso in tutti i campi dove siamo andati. Un grazie particolare va a Nucci con cui ho condiviso giornalmente impressioni, problematiche e gioie, persona di spessore sia come dirigente che come giocatore. Sono convinto che il prossimo anno saranno protagonisti assoluti».«Campionato finito in crescendo, siamo veramente soddisfatti di quello che abbiamo costruito da due anni a questa parte: un gruppo meraviglioso che con il tempo si è rafforzato e consolidato fino a trovare il giusto equilibrio. Il 29 maggio del 2017 eravamo 9 amici davanti al bar, oggi siamo quarti in classifica con un gruppo di ragazzi unici per noi, e con una scuola calcio iniziata l'anno scorso e diventata in poco tempo il nostro grande orgoglio. Grazie veramente a tutti, ai nostri due grandi Mister Tiburzi e Renzi, alla nostra bellissima rosa, che vanta il miglior attacco del campionato, e soprattutto ai nostri super tifosi. Ora ci aspetta la coppa, non vediamo l'ora di tornare in campo già domenica prossima per divertirci e far divertire. Una realtà fantastica per noi tutti, che si chiama Asd Torri in Sabina».Casperia 65Fiamignano 61Micioccoli 59Torri In Sabina 58Poggio Moiano 56Sporting Corvaro 54Real Monteleone* 48Poggio Bustone 47Gens Cantalupo* 44Alto Lazio 43Real Vazia 40Torpedo 36Posta 31Stimigliano 11Reate United 9Rocca Valle Turano 6* una gara in meno