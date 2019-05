© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È festa per il Casperia a Poggio Bustone: finisce 4-0 l’ultima partita degli uomini di mister Chini, che ora possono gioire per il passaggio in Seconda categoria. Termina così una stagione egregia per i sabini, in testa alla classifica per buona parte del campionato, nonostante il pressing di Micioccoli (terza) e Fiamignano (secondo), che rimangono sui gradini più bassi del podio, dopo il pareggio per 2-2 al Gudini.Un finale di stagione scoppiettante per tutta la società del Casperia, che ora si gode la vittoria, come lascia intendere il presidente Biagio Tranquilli: «Siamo stati grandi, la felicità è incontenibile. C’è da ringraziare tutta la società, tutti i nostri sostenitori, il mister Chini che ha portato avanti un ottimo lavoro insieme ai ragazzi. Stasera faremo sicuramente una grande festa a Casperia: la nostra festa».«Ringrazio ogni singolo giocatore, per la grande disponibilità messa sempre al servizio del gruppo – sottolinea il mister Federico Chini - È stata una fortuna allenare un gruppo di persone sempre disposte a entrare in campo nel momento del bisogno; ci meritiamo questa vittoria».Ora non resta che attendere le sfide della Coppa Provincia, che riguarderà le squadre piazzate tra la 2^ e la 9^ posizione, al termine dell’ultima giornata di campionato.