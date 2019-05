PROGRAMMA GARE, XIV DI RITORNO

Sabato 11 ore 15.30

Ore 16.30

Domenica 12 ore 11

Ore 16.30

CLASSIFICA

RIETI - La Terza categoria torna in campo per la penultima giornata di campionato. XIV di ritorno per le 16 squadre della provincia, che continuano ad animare un campionato ormai agli sgoccioli, con una situazione ancora in bilico sul podio, dove il Casperia primeggia con un solo punto di distanza dal Micioccoli e a 2 dal Fiamignano.Match casalingo non facile per il Real Vazia che ospiterà il Poggio Moiano nella giornata di sabato; in contemporanea con Reate United – Stimigliano, in campo al Macelletto. Dopo la convincente vittoria dello scorso turno, il Fiamignano torna nel campo di casa per affrontare la Torpedo, reduce invece da una sconfitta, così come il Casperia che cercherà il riscatto contro l’Alto Lazio per rimanere al primo posto. Nessuna intenzione di mollare per il Micioccoli, carico dopo la vittoria contro la capolista, in vista dell’impegno fuori casa contro il Corvaro.Domenica il Rocca Valle Turano, che ospiterà il Poggio Bustone; mentre a Monteleone il Real tenterà di accorciare le distanze dal Torri In Sabina. La Gens Cantalupo cercherà tre punti importanti a casa del Posta per blindare l’ottava posizione, in vista della coppa provinciale, che prenderà il via a fine stagione.Reate United-Stimigliano (arbitro Stefano Petrillo di Rieti)Casperia-Alto Lazio (D'Orazi di Rieti)Fiamignano-Torpedo (Trabelsi di Rieti)Real Vazia-Poggio Moiano (Battilocchi di Rieti)Sporting Corvaro-Micioccoli (Alessandro Bertini di Rieti)Posta Calcio-Gens Cantalupo (Khalil di Rieti)Real Monteleone-Torri In Sabina (Sofia Fausta Petrillo di Rieti)Rocca Valle Turano-Poggio Bustone (Saporito di Rieti)Casperia 59Micioccoli 58Fiamignano 57Torri In Sabina 52Poggio Moiano, Sporting Corvaro 50Real Monteleone 48Gens Cantalupo 44Poggio Bustone 43Alto Lazio 42Real Vazia 39Torpedo 37Posta 27Stimigliano 9Reate United 8Rocca Valle Turano 6