RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XIII RITORNO

Micioccoli – Casperia 2-0

Miccioni, Liberali

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Federico Chini (All. Casperia)

Gens Cantalupo – Fiamignano 1-3

Tascioni, 2 F. Ottaviani, Pocorobba

Luca Zappaterreno (All. Gens Cantalupo)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Torpedo – Sporting Corvaro 3-4

Maioli, Gunnella, Francia, 2 Massimi, Frezzini, Scancella

Luca Basilici (All. Torpedo)

Angelo Lelli (Dir. Corvaro)

Reate United – Real Monteleone 1-2

C. Ciccarelli (RU), Boccacci, Ussarini (RM)

Giuliano Ciccarelli (All. Reate United)

Marco Russo (All. Real Monteleone)

Torri In Sabina – Posta Calcio 4-1

Bussotti, Valenti, Adami, Capati, Salvatori

Fabio Magrini (Dir. Torri In Sabina)

Fabio Miani (All. Posta)

Poggio Bustone – Real Vazia 4-2

3 Prince, Sekou (PB), 2 Gentili (RV)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Stefano Santori (Pres. Poggio Bustone)

Fabio Cavalli (Dir. Real Vazia)

RISULTATI

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Va in archivio anche la XIII giornata di ritorno in Terza categoria, lasciando la classifica più che mai in bilico. Situazione appesa a un filo sul podio, dove il Casperia è ancora primo, ma Micioccoli e Fiamignano continuano ad inseguire rispettivamente con 1 e 2 punti di svantaggio.Prestazione da incorniciare per gli uomini di mister Attorre, che espugnano il Gudini battendo la capolista; mentre il Fiamignano conquista tre punti importanti in trasferta a Cantalupo, contro il Gens. Vittoria fuori casa anche per il Corvaro che, dopo un match combattuto, ha la meglio sulla Torpedo; al Macelletto è il Real Monteleone a spuntarla grazie all’1-2 ai danni del Reate United, che resta a quota 8. Il Torri torna a vincere e difende la quarta posizione battendo in casa il Posta, dopo la sconfitta registrata nello scorso turno contro il Fiamignano; vittoria casalinga anche per il Poggio Bustone, che allunga sul Real Vazia dopo averla sconfitta per 4-2. Tre punti facili per l’Alto Lazio, che vince a tavolino contro il Rocca Valle Turano, a corto di uomini; non va meglio allo Stimigliano che rimane in 6 dopo poco più di 45 minuti, spianando la strada al Poggio Moiano.: «Ho sempre detto che il mio gruppo fosse forte ed unito, anche se abbiamo buttato diverse partite nel corso del campionato. Il Micioccoli vero è quello di oggi, che ha lottato su ogni palla e che ci ha creduto dall’inizio alla fine. Abbiamo preparato bene questo match durante la settimana, i ragazzi avevano la giusta carica ed il merito va a loro. Ora siamo a meno uno dalla vetta e, anche se resta il rammarico per le partite perse nel corso della stagione, per il momento ci godiamo questa vittoria».: «Purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo le disattenzioni dei primi 10 minuti, quando abbiamo preso il primo gol perdendo la marcatura, e sul secondo abbiamo perso palla in difesa da soli. Due sbagli che hanno condizionato il match, perché altrimenti la partita l’abbiamo giocata noi: è un periodo che riusciamo a segnare, ma facciamo anche segnare gli avversari con una certa facilità. Mancano due partite e siamo ancora primi, quindi la situazione è ancora in mano nostra, anche se abbiamo sprecato tanto. Sicuramente, ora che siamo di nuovo tutti, potremo lavorare al meglio in settimana».: «Una gara giocata al di sotto delle nostre capacità contro una squadra che si è mostrata decisamente più forte. Abbiamo iniziato bene ma poi siamo calati andando in difficoltà ed il risultato parla chiaro».: «Una vittoria meritata contro una formazione ostica ma oggi tutti i nostri giocatori hanno dato il massimo, concentrati e decisi al punto giusto. Ringraziamo i nostri tifosi che ci hanno accompagnato in questa trasferta incoraggiandoci calorosamente per tutta la partita».: «Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, loro sono sicuramente un gruppo ben organizzato e molto giovane. Noi abbiamo fatto bene fino a metà del secondo tempo, poi ci siamo disuniti e innervositi; sicuramente l’arbitraggio non ci ha aiutato».: «Partita dall’andamento strano. La prima mezz’ora gli avversari hanno tenuto meglio il campo e si sono portati in vantaggio con un bel tiro dalla trequarti. Dopo 10 minuti è arrivato il pareggio grazie ad un ottimo tiro da fuori area di Massimi. Sulla battuta d’inizio del secondo tempo abbiamo colpito la traversa, poi abbiamo avuto 20 minuti di bel gioco che ci hanno permesso di segnare altri tre gol e, Sul 4 a 1, ci siamo rilassati subendo le due reti che hanno fissato il punteggio finale. Siamo comunque soddisfatti dei tre punti conquistati di fronte ad una squadra messa benissimo in campo».: «Innanzitutto faccio i complimenti ai miei ragazzi, che nel primo tempo hanno giocato alla pari calcisticamente con gli avversari, e nel secondo li hanno costretti nella loro trequarti. Risultato che non ci va poi giù così tanto, tante occasioni sprecate e poca lucidità sotto porta. Gli avversari sono passati in vantaggio con un eurogol, al quale ho applaudito dalla tribuna, successivamente c’è stato il pareggio di Ciccarelli Ciro. Fino a quel momento tutto ok. Poi l’arbitro è diventato protagonsita: era posizionato malissimo in campo in ogni azione, ha fischiato cose discutibili a tutte e due le squadre, e alla fine i ragazzi in campo stavano per azzuffarsi per colpa dei suoi interventi. Alla fine ha convalidato un gol in netto fuorigioco all'avversario. Ha rovinato una gara bellissima, perché con Monteleone sembra esserci un regolamento non scritto: tra di noi si gioca a calcio e ci si diverte, ai ragazzi di mister Russo faccio un in bocca al lupo per queste ultime gare».: «Ci siamo presentati solo in 13, con almeno 7-8 assenze importanti, in un campo pesantissimo a causa della pioggia. Siamo andati subito in vantaggio con Boccacci, autore di un bel gol da fuori area, sotto l’incrocio dei pali; ci siamo presentati 4-5 volte a tu per tu con il portiere ma siamo stati leziosi e abbiamo sbagliato anche un calcio di rigore. In seguito, come spesso accade nel calcio, si è dimostrata vera la regola del “gol mangiato, gol subìto” e loro hanno pareggiato. Oltretutto abbiamo giocato in 10 per 70 minuti, dopo la giusta espulsione di un mio giocatore. Nonostante tutto, nel secondo tempo abbiamo continuato a creare occasioni e, in una di queste, Ussarini ha saltato due uomini piazzando un tiro a giro sotto l’incrocio. Comunque non sono contento della prestazione, possiamo fare meglio: queste partite nascondono delle insidie, anche se a guardare la classifica non sembrerebbe, per stare tranquilli il primo tempo andrebbe chiuso 4-0. Faccio i complimenti al Reate, un gruppo di ottime persone, con dei bravi ragazzi in campo; domenica aspettiamo gli amici di Torri per la penultima partita».: «Inizio facendo un plauso a tutti. L'importante era vincere per difendere il quarto posto e i ragazzi sono riusciti a portare a casa i tre punti, grazie ad un ottima prestazione su un campo reso pesante dalla pioggia. Sul risultato di 4 a 0 È arrivato, su rigore, il gol degli avversari a cui vanno i miei complimenti per la correttezza e la sportività dimostrata. Ora testa all'ultima trasferta del campionato. Un grazie doveroso va anche alla Curva Dei Bardasci».: «Partita ben disputata, anche se abbiamo pagato giocando con 3-4 ragazzi fuori ruolo. Complimenti agli avversari».: «Partita che abbiamo preparato al meglio in settimana, con i giocatori che hanno messo in pratica un pressing asfissiante. Dopo 15 minuti eravamo sul 3-0 e loro erano in 10 per l'espulsione del portiere; abbiamo avuto tantissime occasioni con pali e traverse. Comunque faccio i complimenti alla squadra avversaria per l'impegno messo in campo: si sono portati sul 3-2 e ci hanno messo paura, ma poi abbiamo fatto il 4-2 e la partita è finita così. Faccio i complimenti a i miei ragazzi per le occasioni create, ci godiamo questa vittoria nonostante ci abbiano annullato due gol che secondo me potevano essere regolari. Per finire vorrei fare i complimenti in particolare ai miei ragazzi di colore, che la domenica prendono troppi falli e sono poco rispettati».: «Sono rammaricato per il brutto intervento intenzionale commesso da un loro veterano ai danni di Prince, che poteva subire un gravissimo infortunio. Fortunatamente stavolta è andata bene, mentre l’anno scorso sempre contro il Vazia, un altro nostro giocatore ha subìto un fallaccio, per il quale sta ancora pagando le conseguenze. Certe entrate non andrebbero fatte da giocatori di una certa esperienza, soprattutto in partite dal clima già teso».: «Partita subito in discesa per noi a causa di una rete fortunata da parte loro e dell'espulsione del nostro portiere, da quel momento ci siamo abbattuti e abbiamo subìto altre due reti. Nel secondo tempo abbiamo reagito segnando due goal, ma uno sfortunato autogol ha chiuso la partita. Faccio i complimenti agli avversari, hanno meritato la vittoria».Micioccoli – Casperia 2-0Cantalupo – Fiamignano 4-3Torpedo – Sporting CorvaroReate United – Real Monteleone 2-1Torri In Sabina – Posta Calcio 4-1Poggio Bustone – Real Vazia 4-2Poggio Moiano – Stimigliano 5-0 (3 Cicolani A. 2 Sciarra M)Casperia 59Micioccoli 58Fiamignano 57Torri In Sabina 52Poggio Moiano, Sporting Corvaro 50Real Monteleone 48Gens Cantalupo 44Poggio Bustone 43Alto Lazio 42Real Vazia 39Torpedo 37Posta 27Stimigliano 9Reate United 8Rocca Valle Turano 6