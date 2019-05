I COMMENTI

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

Federico Chini (All. Casperia)

IL TABELLINO

Micioccoli

Casperia

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Nessuna festa promozione in Seconda per il Casperia. Al Gudini il Micioccoli accorcia sulla capolista: dopo averla battuta per 2-0 è a -1 dalla vetta a due giornate dal termine del campionato di Terza categoria.Come da pronostico, un tifo da stadio ha incorniciato un match intenso, dove i giocatori hanno divertito il pubblico per 90 minuti con ottime giocate e diversi cambiamenti di fronte. Prima rete che arriva al 15’, quando Miccioni devia in gol un ottimo calcio d’angolo battuto dalla destra, portando in vantaggio la sua squadra. Ma il Casperia non resta a guardare e cerca a più riprese il pareggio, ma con poca lucidità sotto porta. Il ritmo infernale prosegue anche nel secondo tempo, quando gli ospiti impegnano ancora Giancarlo, estremo difensore del Micicoccoli, che devia in tuffo un pericoloso tiro di Cianciarulo. Il 2-0 arriva al 28’, a causa di un’imprecisione difensiva della squadra ospite: Liberali non perdona e sfrutta un buon passaggio mosso in area da Ventimiglia. Nonostante il risultato difficile da recuperare il Casperia continua a dare tutto fino al termine della gara, motivato anche dall’affiatata tifoseria sugli spalti, e l’ultima vera occasione per segnare arriva al 40’, quando Cocchi devia un cross in area, ma la palla finisce di poco alla destra del palo.Finisce così un match che rimette tutto in discussione, al termine del quale il Casperia resta in vetta con 59 ma il Micioccoli che insegue a quota 58.«Ho sempre detto che il mio gruppo fosse forte ed unito, anche se abbiamo buttato diverse partite nel corso del campionato. Il Micioccoli vero è quello di oggi, che ha lottato su ogni palla e che ci ha creduto dall’inizio alla fine. Abbiamo preparato bene questo match durante la settimana, i ragazzi avevano la giusta carica ed il merito va a loro. Ora siamo a meno uno dalla vetta e, anche se resta il rammarico per le partite perse nel corso della stagione, per il momento ci godiamo questa vittoria».«Purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo le disattenzioni dei primi 10 minuti, quando abbiamo preso il primo gol perdendo la marcatura, e sul secondo abbiamo perso palla in difesa da soli. Due sbagli che hanno condizionato il match, perché altrimenti la partita l’abbiamo giocata noi: è un periodo che riusciamo a segnare, ma facciamo anche segnare gli avversari con una certa facilità. Mancano due partite e siamo ancora primi, quindi la situazione è ancora in mano nostra, anche se abbiamo sprecato tanto. Sicuramente, ora che siamo di nuovo tutti, potremo lavorare al meglio in settimana».: Giancarlo, Bastioni M., Polidori, Nunziati, Miccioni (Cecchetelli 25’st), Liberali, Maiezza, Villani (Rosati 10’ st), Eleuteri, Bastioni S (Ventimiglia 20’st), Ometto. All. Attorre: Mazzoli, Filipponi (Soldati 28’st), Colletti S., Flamini, Colletti F., Gioia (Stroia 37’st), Cocchi (Papi), Benzi, Filippi, Maierini, Cianciarulo (Sagoleo 17’st.). All. Chini: Sandrelli di Rieti: 15' pt Miccioni, 28' st Liberali: ammoniti Bastioni S., Miccioni, Benzi, Cocchi, Maierini