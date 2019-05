I COMMENTI

Luca Zappaterreno, tecnico Gens Cantalupo

Emiliano Lucentini, tecnico Fiamignano

IL TABELLINO

Gens Cantalupo

Fiamignano

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Terza categoria il Fiamignano espugna il Tempesta di Cantalupo imponendosi per 3-1 sulla Gens Cantalupo confermando le proprie ambizioni per la vetta della classifica: a due giornate dalla fine della stagione si trova a -2 dalla vetta.E' la Gens a portarsi in vantaggio dopo dieci minuti di gioco con un gol di Tascioni, abile a ribattere in rete una precedente conclusione di Murati respinta dalla traversa. Il pareggio del Fiamignano arriva al 26' e porta la firma di Federico Otraviani dopo che il pallone era stato respinto per due volte dal palo; il sorpasso della formazione ospite si concretizza poi al 35' con un tiro dalla distanza di Pocorobba. Al 26' della ripresa la gara praticamente si chiude con la doppietta personale di Federico Ottaviani che ruba palla ad un avversario e con uno spiovente sigla il definitivo 3-1 a favore del Fiamignano.«Una gara giocata al di sotto delle nostre capacità contro una squadra che si è mostrata decisamente più forte. Abbiamo iniziato bene ma poi siamo calati andando in difficoltà ed il risultato parla chiaro».«Una vittoria meritata contro una formazione ostica ma oggi tutti i nostri giocatori hanno dato il massimo, concentrati e decisi al punto giusto. Ringraziamo i nostri tifosi che ci hanno accompagnato in questa trasferta incoraggiandoci calorosamente per tutta la partita».: Stentella, S.Boccolucci (27' st Corazzesi), A.Boccolucci (28'st Remediani), R. Di Curzio (2' st M.Bonidazi), Nobili, Lattanzi, Tascioni, Fabbrini, Murati (32' st Borgucci), Fr. Corinaldesi, Cortella (16' st Fe.Corinaldesi). A disp. D'Ovidio, D.Di Curzio, Sabatino. All. Luca Zappaterreno: Ferrarese, A.Ottaviani, Di Filippo, Di Leva (33' st Ciogli), Di Paolantonio, Valente, F.Ottaviani (40'st Paladini), De Sanctis, Di Cesare (16' pt Pocorobba), Fabrizi, Rossi (40'st Fornari). A disp. Brandini. All. Emiliano Lucentini: Alessandro Bertini di Rieti: 10' pt Tascioni, 26' pt e 26' st F.Ottaviani, 35' 'pt Pocorobba: ammoniti Tascioni, Fe.Corinaldesi, Di Leva, De Sanctis; angoli: 0-3